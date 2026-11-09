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Desde fuera de Egipto: la primera oferta para Hossam Hassan tras su salida del banquillo de la selección egipcia

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Desde el continente africano...

Hossam Hassan, exseleccionador de Egipto, recibió una oferta del club sudafricano Sundowns para asumir la dirección técnica del equipo, tras su salida del banquillo de Egipto, en medio de la búsqueda del club de un nuevo entrenador para liderar la próxima etapa.

El sitio emiratí "Erem News" indicó que el Sundowns presentó una oferta a Hossam Hassan para hacerse cargo del equipo, menos de 24 horas después de su derrota ante el USM Alger en la final de la Supercopa Africana, ayer domingo.

El movimiento del club sudafricano llegó tras su eliminación de la Liga de Campeones de África, además de la pérdida del título de la Supercopa continental ante el USM Alger, lo que coloca al equipo ante una etapa que necesita una reorganización de sus cartas técnicas.

El sitio señaló que Hossam Hassan recibió con agrado la oferta presentada por el Sundowns, pero prefirió aplazar la resolución de su situación por el momento, con la intención de tomar su decisión final en las próximas horas.

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13 nov 2026

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La Federación Egipcia de Fútbol había anunciado, el sábado, el fin del recorrido de Hossam Hassan con la selección nacional, y la asignación de la tarea de dirigir a Egipto a Ali Maher, poniendo así fin a la experiencia del entrenador de 60 años con el combinado.

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