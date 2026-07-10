Desde el portal de Marruecos... Deschamps hace historia en el Mundial con una cifra espectacular

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha hecho historia al llevar a los «Gallos» a semifinales del Mundial por tercera vez consecutiva.
Ayer, en cuartos de final del Mundial 2026, Francia venció 2-0 a Marruecos.
Según la red de estadísticas futbolísticas «Squawka», Deschamps es el segundo seleccionador que alcanza las semifinales del Mundial tres veces, tras el brasileño Luiz Felipe Scolari.
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Scolari lo logró en 2002 y 2014 con Brasil y en 2006 con Portugal.
Deschamps alcanzó las semifinales en 2018 y ganó el título; repitió en 2022, cuando fue subcampeón, y ahora se clasifica por tercera vez consecutiva.
Su próximo rival saldrá del España-Bélgica de este viernes.