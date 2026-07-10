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Desde el portal de Marruecos... Deschamps hace historia en el Mundial con una cifra espectacular

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
D. Deschamps
Francia
Marruecos
EE. UU.

El entrenador francés acapara la atención

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha hecho historia al llevar a los «Gallos» a semifinales del Mundial por tercera vez consecutiva.

Ayer, en cuartos de final del Mundial 2026, Francia venció 2-0 a Marruecos.

Según la red de estadísticas futbolísticas «Squawka», Deschamps es el segundo seleccionador que alcanza las semifinales del Mundial tres veces, tras el brasileño Luiz Felipe Scolari.

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Scolari lo logró en 2002 y 2014 con Brasil y en 2006 con Portugal.

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Deschamps alcanzó las semifinales en 2018 y ganó el título; repitió en 2022, cuando fue subcampeón, y ahora se clasifica por tercera vez consecutiva.

Su próximo rival saldrá del España-Bélgica de este viernes.


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