El Manchester City está a punto de cerrar el fichaje más caro de la historia de la Premier League este verano: el centrocampista Elliot Anderson, del Nottingham Forest.

Anderson es titular con Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, y jugó los dos primeros partidos del Mundial 2026: la victoria 4-2 sobre Croacia y el 0-0 ante Ghana.

El Forest ya rechazó dos ofertas y pide cerca de 130 millones de libras, cifra que lo convertiría en el fichaje más caro de la Premier, según el Daily Mail.

Ambos clubes seguirán negociando, y de llegar a un acuerdo, se formalizará la transferencia.

El fichaje de Alexander Isak del Newcastle al Liverpool el pasado verano, por 125 millones de libras, es hasta ahora el más caro de la Premier.

Aunque el Manchester United también estaba interesado, Anderson lleva tiempo siendo prioridad para el City tras la salida de Bernardo Silva.

Su llegada representaría la apuesta del City para la era pos-Guardiola.

Anderson encaja en el estilo de juego que prefiere Enzo Maresca, quien sucederá a Guardiola con un contrato de tres años tras resolver su indemnización con el Chelsea.



