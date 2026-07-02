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KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Desde el corazón del Mundial, Mbappé interviene para cerrar el «fichaje de la temporada» del Real Madrid

Paraguay vs Francia
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El Real Madrid se mantiene firme en este complicado fichaje

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha intervenido para ayudar a cerrar un fichaje estelar durante el mercado de verano.

El jugador, concentrado con Francia para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, se medirá a Paraguay en octavos el domingo.

Tras su gran temporada con el Bayern y su rendimiento con Francia, Mbappé ha llamado la atención del Real Madrid, que busca cerrar su fichaje justo después del Mundial.

Informes recientes de España y Alemania son alentadores para el Madrid, pues indican que la directiva bávara teme perder a su estrella y ha programado una reunión con Oulissi tras el Mundial.

 Aunque no se espera que el extremo presione para marcharse, existe un nuevo factor en la ecuación.

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Según el programa español «El Chiringuito», Mbappé trata de convencer a su amigo para que fiche por el Real Madrid.

 Mbappé trabaja en secreto para cerrar el fichaje, ansioso por volver a jugar con Oulissi, con quien mantiene una sólida relación dentro del campo.

 Según el programa, sus gestiones están surtiendo efecto, pues Oulissi se muestra muy receptivo.

No obstante, el Bayern de Múnich tendrá la última palabra, pues en las últimas semanas su directiva ha reiterado en público su rotundo rechazo a cualquier traspaso.

 Su presidente, Herbert Hainer, fue tajante: «Si Florentino Pérez tiene alguna oferta, que se olvide; no vamos a vender a Michael».

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