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Desde el corazón del Al-Hilal: una defensa legendaria salva a Malcom de los rumores de salida

Malcom
Al Hilal
1ª División
Brasil
Arabia Saudita

La estrella del líder recibe un gran elogio

El brasileño Malcom de Oliveira, extremo del Al-Hilal saudí, recibió un gran elogio en medio de los rumores de salida que le rodean durante el periodo actual.

Malcom fue vinculado con una salida del Al-Hilal rumbo al Al-Diriyah, pero el extremo brasileño se negó a reconocer este asunto, y estalló contra los medios de comunicación ayer viernes, tras el enfrentamiento ante el Al-Faisaly en la primera jornada de la Roshn League.

Lee también: «Dejen de difundir rumores»: ¡Malcom estalla contra la prensa!

Sami Al-Jaber, leyenda del Al-Hilal, defendió a Malcom en declaraciones a través del programa «Nadina», donde dijo: «La actitud de Malcom es natural, pues está viviendo un periodo difícil, porque su futuro es incierto».

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Y añadió: «La salida de Malcom del Al-Hilal supondrá una gran pérdida para el Zaeem desde mi punto de vista, pues es un buen jugador y tiene soluciones incluso en su peor estado».

Y concluyó: «Si se prescinde de Malcom, la directiva del Al-Hilal debe traer un fichaje mejor que él, y no de su mismo nivel; si el jugador que llega es del mismo nivel, entonces hay que mantener al extremo brasileño porque él nos conoce y nosotros lo conocemos».

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