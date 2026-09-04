Saud Kariri, exestrella del Al Hilal y de la selección de Arabia Saudí, dirigió un importante mensaje a la directiva del Al Ahli y a sus jugadores para superar la difícil etapa que atraviesa el equipo, tras la dura derrota ante "El Líder" por tres goles a cero, la noche del martes, en el partido aplazado de la tercera jornada de la Roshn League.

Kariri considera que el Al Ahli necesita en estos momentos gestionar sus crisis internas lejos del terreno de juego, especialmente ante las críticas que ha recibido el club durante el último periodo, insistiendo en la necesidad de que cada parte asuma sus responsabilidades sin permitir que los problemas administrativos afecten a la concentración de los jugadores y a su rendimiento dentro de los partidos.

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Kariri dijo en declaraciones a través de la red "Thmanyah": "Lo que ocurre en el Al Ahli es algo triste sin duda, pero la directiva debe aislar a los jugadores de lo que sucede, y los jugadores también deben concentrarse en el campo y olvidar todos los asuntos externos".

El exjugador del Al Hilal recalcó que lo que ocurre dentro del club no debe reflejarse en el comportamiento de los jugadores durante los partidos, aclarando que el equipo necesita un mayor grado de compromiso y concentración, especialmente si quiere recuperar sus resultados y competir por los títulos durante la temporada actual.

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Y añadió: "No es correcto que el jugador se vaya al vestuario tras ser sustituido, eso es algo muy negativo, y como dije, los jugadores deben olvidar los tropiezos administrativos para volver al buen camino y competir de nuevo".

Las declaraciones de Kariri llegan en un momento en el que el Al Ahli afronta crecientes presiones tras el irregular inicio de temporada, ya que sufrió una derrota ante el Al Khaleej antes de caer por tres goles a cero ante el Al Hilal, viéndose obligado a dar una reacción rápida para recuperar la confianza y corregir el rumbo.

Kariri considera que la solución no empieza únicamente con un cambio técnico o con el fichaje de nuevos jugadores, sino con la recuperación de la concentración y la disciplina dentro del vestuario, con la necesidad de separar las decisiones administrativas de lo que ocurre sobre el terreno de juego.

Así, el mensaje del exjugador del Al Hilal encerró un consejo directo para el Al Ahli: los problemas administrativos se pueden resolver fuera del campo, pero el éxito del equipo requiere que los jugadores dejen de lado todo lo que sucede al entrar en los partidos, porque la persistencia de la distracción podría hacer que la misión del "Raqi" de volver a la competición sea más difícil a medida que pasen las jornadas.