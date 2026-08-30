Desde el corazón de Túnez: ¡Youssef En-Nesyri recibe una acusación impactante por culpa de Houssem Aouar!

El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad saudí, recibió una acusación impactante de una de las estrellas del fútbol tunecino, a causa del argelino Houssem Aouar, tras el empate ante el Al-Fateh (0-0) ayer sábado, en la cuarta jornada de la Roshn League.

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Aouar disputó con el Al-Ittihad el encuentro ante el Al-Fateh, que terminó con empate sin goles, con lo que el internacional argelino sigue ofreciendo un rendimiento inferior al que esperaba la afición del "Decano" desde su incorporación al equipo.

Tarek Dhiab considera que Aouar necesita jugar en una posición más cercana al delantero, concretamente en el rol de "9.5", para poder aprovechar sus cualidades a la hora de moverse entre líneas, generar ocasiones y acercarse al área rival, en lugar de ser empleado en zonas que reducen su influencia ofensiva.

El analista de "Thmanyah" explicó que el éxito de Aouar en esta posición requiere la presencia de un delantero con movilidad por delante de él, algo que no ve cumplido de forma suficiente con el marroquí Youssef En-Nesyri, que hasta ahora no ha ofrecido el rendimiento que se esperaba de él con el Al-Ittihad ni ha alcanzado la plena compenetración con el sistema del equipo.

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Según la visión de Dhiab, la falta de adaptación de En-Nesyri al Al-Ittihad repercute directamente en Aouar, porque los movimientos del ariete y la apertura de espacios por delante de él representan un factor esencial para desatar las cualidades del centrocampista argelino, mientras que la ausencia de esos espacios provoca que aparezca lejos de las zonas de influencia.

Dhiab opina que la solución a la crisis de Aouar no reside en cargar sobre el jugador toda la responsabilidad del bajón en su nivel, sino en encontrar el empleo adecuado para él y vincular sus funciones a los movimientos del delantero, afirmando que mejorar la compenetración entre Aouar y En-Nesyri podría devolver al argelino a la imagen que espera la afición del Al-Ittihad y brindar al equipo soluciones ofensivas más eficaces en los próximos partidos.