La selección de Arabia Saudí afronta su esperado duelo ante Irak en la tercera y última jornada de la fase de grupos de la "Copa del Golfo 27" con una ventaja psicológica ligada al nombre de Graham Arnold, seleccionador de Irak, quien busca su primera victoria ante el conjunto saudí tras fracasar en lograr el triunfo en sus tres enfrentamientos anteriores frente a Arabia Saudí.

El duelo del martes representa el número cuatro en la trayectoria de Arnold ante Arabia Saudí, después de haber enfrentado a la selección saudí en dos ocasiones cuando era técnico de Australia, para luego disputar un tercer encuentro ante ella durante su etapa al frente de la selección iraquí, sin haber podido salir victorioso en ninguno de ellos, convirtiéndose así los enfrentamientos anteriores en un recuerdo que no juega a favor del entrenador australiano antes del nuevo choque.

Lee también: Los entresijos de la traición al pacto: ¡Jesus apuñala a Ronaldo al final del viaje!

El primer enfrentamiento de Arnold ante Arabia Saudí fue durante las eliminatorias asiáticas rumbo al Mundial 2022, cuando la selección australiana bajo su mando empató sin goles ante Arabia Saudí en Sídney, antes de que el duelo entre ambas selecciones se renovara en Yeda, donde la selección saudí logró decidir el partido con un gol marcado por Salem Al Dawsari desde el punto de penalti.

Arnold volvió a enfrentarse a Arabia Saudí por tercera vez en la repesca asiática clasificatoria para el Mundial 2026, pero el enfrentamiento también terminó con empate sin goles en Yeda, resultado que otorgó a Arabia Saudí el billete de clasificación al Mundial, mientras que la selección iraquí pasó a la repesca mundial en busca de un boleto de acceso.

Estos enfrentamientos cobran una importancia especial para la selección saudí, que disputó sus tres partidos anteriores ante Arnold bajo la dirección del técnico francés Hervé Renard, logrando evitar la derrota en todos ellos con una victoria y dos empates, de modo que los recuerdos del entrenador australiano ante Arabia Saudí siguen ligados a resultados en los que no consiguió quebrar la resistencia de la selección saudí.

Y a pesar de que las circunstancias son distintas esta vez, Arnold afronta el cuarto enfrentamiento ante Arabia Saudí obligado a lograr un resultado positivo con Irak, sobre todo porque las opciones de Irak de clasificarse a las semifinales siguen pendientes, mientras que Arabia Saudí disputa el encuentro tras haber sellado con antelación su billete de acceso a la siguiente ronda.

Entre el deseo de Arnold de poner fin a su historial negativo ante la selección saudí y el afán de Arabia Saudí de continuar su camino en la "Copa del Golfo 27" con la moral alta, los enfrentamientos anteriores regresan para dar a la selección saudí un impulso anímico antes del pitido inicial, situando al propio Arnold ante una nueva prueba que podría determinar si finalmente logrará cambiar la imagen que se ha asociado a sus enfrentamientos anteriores con Arabia Saudí.