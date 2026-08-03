Desde el corazón de Francia: el Real Madrid se lanza a por un "nuevo fichaje"

La estrella estadounidense del triple Armoni Brooks ha vuelto al foco del mercado de fichajes europeo, después de que la asfixiante crisis financiera que atraviesa su nuevo equipo, el ASVEL Villeurbanne francés, obligara al club a echarse atrás en el acuerdo alcanzado con él, pese a haber firmado un contrato por dos años con un salario superior a los dos millones de euros anuales.

El diario español "As" señaló que el jugador, de 28 años y 1,94 metros de estatura, está a punto de abandonar el club francés, que atraviesa momentos difíciles tras una temporada catastrófica en la liga europea en la que logró solo 8 victorias frente a 30 derrotas, lo que le ha llevado a realizar cambios drásticos en su plantilla.

Los problemas financieros del equipo francés han dejado a Brooks al borde de la salida, y se espera que sea el siguiente en la lista de bajas tras Francisco, ya que el jugador procedente de Waco, Texas, cuenta con varias ofertas atractivas.

Según la prensa serbia, el Partizan de Belgrado se retiró de la puja por hacerse con el jugador, mientras que la competencia sigue viva entre el Real Madrid, el Estrella Roja de Belgrado y el Valencia Basket español.

El Real Madrid, que afronta un proceso de reconstrucción integral tras su primera temporada sin títulos en 15 años, sigue necesitando reforzar su plantilla con varios jugadores de cara a la temporada 2026-2027.

Hasta el momento, se han incorporado al conjunto blanco Jaime Pradilla, Mikael Jantunen y Timothé Luwawu-Cabarrot, mientras que han permanecido en el equipo Facundo Campazzo, Andrés Feliz, Sergio Llull, Theo Maledon, Alberto Abalde, Gabriele Procida, Gabriel Deck, Chuma Okeke, Usman Garuba (lesionado) y Edy Tavares.

La opción de fichar a Brooks ha vuelto con fuerza al primer plano, sobre todo porque el jugador estadounidense encaja perfectamente con lo que busca el Real Madrid: un alero ofensivo con amplia experiencia en el baloncesto europeo y capaz de marcar la diferencia desde la línea de tres.