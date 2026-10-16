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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Desde el Al-Qadsiah: una leyenda del Al-Hilal rompe el récord histórico de Salem Al-Dawsari en la Roshn

Salem Mohammed Al-Dossari
Y. Al Shahrani
Al Hilal
Al Quadisiya vs Abha
Al Quadisiya
Abha
1ª División
Arabia Saudita

El récord del "Tornado" se derrumba

La leyenda del Al Hilal igualó el récord histórico de su excompañero Salem Al Dawsari, actual capitán del "Zaeem", en la Roshn Saudi League.

Al Qadsiah venció a su invitado Abha por 2-1, en el partido que disputaron este viernes, en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la novena jornada de la Roshn Saudi League.

El encuentro contó con la participación del lateral izquierdo Yasser Al Shahrani con Al Qadsiah, quien entró como sustituto del marfileño Ali Diabaté, que sufrió una lesión en el minuto 27 del partido.

Según el canal "Al Arabiya", con esa participación y posterior victoria, Yasser Al Shahrani se convirtió en el jugador con el mayor número de victorias en la historia de la Roshn Saudi League en la era del profesionalismo, con 213 partidos.

El futbolista de 34 años igualó así a la otra leyenda, Salem Al Dawsari, quien también ha logrado 213 victorias en la historia de la Roshn Saudi League.

Cabe recordar que Al Shahrani consiguió el mayor número de esas victorias con el Al Hilal, equipo al que llegó en 2012 procedente del Al Qadsiah y en el que permaneció 13 años, antes de regresar al conjunto de la región oriental en 2025.

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