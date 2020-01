Desde D'Onofrio hasta Ameal: el fútbol argentino rechaza la designación de Macri en la FIFA

Los principales dirigentes y hasta la Superliga se mostraron sorprendidos y molestos por la llegada del expresidente a la Fundación FIFA.

La designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA causó sorpresa e indignación en el fútbol argentino. Apenas la casa madre del fútbol hizo oficial la designación del expresidente, dirigentes de los clubes más importantes del país se mostraron en contra y cuestionaron la decisión por no haber sido consultada.

Quien se expresó en los términos más duros fue Rodolfo D'Onofrio, presidente de River, quien criticó la herencia económica que dejó Macri tras su paso por la presidencia de la Nación y recordó su histórica intención de convertir a los clubes argentinos en sociedades anónimas: "Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, mas de 50% de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol y responsable de los ultimos 4 años en el manejo que vive el fútbol argentino, haya sido nombrado al frente de Fundacion FIFA", escribió el titular del Millonario en su cuenta de Twitter.

Pero las críticas no sólo vinieron desde la vereda de enfrente: Jorge Amor Ameal, flamante presidente de Boca y dirigente durante los años de Macri en el club, también se mostró en contra de la decisión: "No estoy de acuerdo con el nombramiento, los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es premio consuelo. Debieron habernos consultado antes a los dirigentes de AFA".

En tanto, el presidente de , Marcelo Tinelli, también cuestionó desde Twitter: "Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor, y siendo presidente, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la 'mierda', hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol".

La crítica más llamativa, sin embargo, fue la de la Superliga, un organismo creado en buena parte por idea de Daniel Angelici, el heredero de Macri en Boca. A través de un escueto comunicado en redes sociales, el ente organizador del campeonato de Primera División comunicó: "La SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo".