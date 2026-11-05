¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
krosche milanGetty Images
Traducido por

Desde Alemania: Krosche también quiere llevar a Hardung al AC Milan

AC Milán

Desde Alemania informan de la intención de Markus Krosche de llevarse al Milan al director deportivo del Eintracht, Timmo Hardung.

Los rumores y las especulaciones sobre la inminente llegada de Markus Krosche al Milan cobran cada vez más fuerza y reciben nuevas confirmaciones: desde Alemania llegan noticias sobre un estrecho colaborador de Krosche, Timmo Hardung.

Los compañeros de Frankfurt Rundschau informan de que el Eintracht de Fráncfort podría perder a otro directivo del área deportiva. La intención de Krosche, añade Frankfurt Rundschau, es llevarse al actual director deportivo, Timmo Hardung, que ocupa ese cargo en Fráncfort desde julio de 2023.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google