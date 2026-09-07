Desde África: el Wydad cierra un fichaje sorpresa en el mercado de verano

El Wydad Athletic Club resolvió su situación con el joven delantero beninés Junior Olagbadé, tras el periodo de prueba que pasó con el primer equipo.

Según el sitio web marroquí "Le360 Sport", el Wydad decidió fichar al jugador, que logró convencer al cuerpo técnico del club rojo durante el periodo de prueba que disputó en la concentración del club en la ciudad de Agadir.

Según una fuente responsable, Olagbadé se ganó la confianza del cuerpo técnico dirigido por el entrenador portugués Paulo Sérgio Brito, quien, junto a sus asistentes, comprobó las cualidades técnicas y físicas del jugador antes de dar luz verde a la dirección del club para completar los trámites de su contratación.

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La misma fuente confirmó que la dirección de la fortaleza roja alcanzó un acuerdo para firmar un contrato que se extiende por cinco años con el jugador beninés.

Está previsto que el club rojo complete los trámites administrativos vinculados a la operación, de cara a anunciar oficialmente la contratación del jugador en un fichaje sorpresa durante el mercado de verano.