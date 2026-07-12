El Mundial 2026 ha tenido sorpresas, pero en la recta final impusieron su ley las selecciones más fuertes.

Por primera vez en la historia de la clasificación de la FIFA, las cuatro selecciones mejor ubicadas alcanzaron las semifinales. Tras la clasificación de Argentina a semifinales, al vencer 3-1 a Suiza en prórroga, se alcanzó un hito sin precedentes desde 1992.

Según la cadena argentina TYC, desde la adopción del ranking FIFA, que valora los resultados anuales de cada selección, nunca antes las cuatro primeras habían alcanzado las semifinales, como sucede en 2026.

Francia lidera el ranking actual, seguida de Argentina, España e Inglaterra.

Aunque Argentina inició el torneo como líder, Francia le arrebató el primer puesto durante la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Francia jugará contra España el martes en Dallas, y Argentina ante Inglaterra el miércoles en Atlanta.

Las ganadoras disputarán la final el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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