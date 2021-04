Desclasifican pechazos entre Vidal-Bonini y un ebrio en La Roja de Bielsa

Marco Muga, exreportero gráfico oficial de la Selección chilena, reveló detalles desconocidos de la época el rosarino.

Marco Muga, exreportero gráfico oficial de la Selección, desclasificó detalles desconocidos de la era de Marcelo Bielsa al mando de La Roja. Una de ellas tiene que ver con el volante del Inter Arturo Vidal y el preparador físico del ‘'Loco' Luis María Bonini.

En conversación con LUN, el profesional, hoy jubilado, señaló que el actual entrenador del Leeds nunca le tuvo paciencia al nacido en San Joaquín, y se notaba que la relación era distante. “Nunca tuvieron buena relación y se notaba. Pero el que tuvo problemas serios con Vidal fue Bonini. Un día, el preparador físico estaba en medio de la cancha hablándoles a los jugadores. De repente, alguien tiró una pelota que llegó justo donde estaba Vidal, quien tomó el balón y empezó a hacer jueguitos”, partió contando.

“Bonini se indignó y le dijo que parara. Vidal, como es choro, lo mandó a la cresta y Bonini se calentó más. En un momento, los dos se fueron de pechazos y, si no es porque llegó Eduardo Berizzo a separarlos, la cosa termina a los golpes. Fue un momento de tensión que nunca se resolvió del todo”, añadió.

También reparó en que Alexis Sánchez era el único seleccionado capaz de hacer reír al argentino. "En un primer momento, el único que podía hablar con Bielsa era Marcelo Salas. Le tenía mucho respeto por su trayectoria, y eso se notaba en el trato. Era diferente con el resto. Con el tiempo, sin embargo, el preferido era por lejos Matías Fernández", contó.

"Le encantaba cómo jugaba y le tenía mucha fe, aunque igual lo retó de manera dura en privado. Otro al que le tenía muy buena era a Alexis, que siempre ha sido el más payado de esta generación. Nunca vi a Bielsa reírse sino solo con Sánchez. Y a carcajadas. Le celebraba todo", agregó.

Bielsa vs. Jadue: historia de una relación rota desde el día 1

Por otra parte, Muga rememoró un grave acto de indisciplina cometido por Marco Estrada, ex Universidad de Chile, quien se escapó de la concentración para ir a tomarse unas copas.

“Sí hubo problemas y el peor de todos lo protagonizó Marco Estrada (...) Estando en Viña del Mar, concentrados para un partido, él se escapó y se tomó sus copas. Se curó. Lo peor fue que tuvo un problema con Carabineros y llegó dos días después. Todos pensaban que Bielsa lo iba a castigar o, derechamente, no lo iba a convocar más. Pero no lo hizo y dijo que a él le preocupaba el rendimiento en la cancha y no lo que cada uno hiciera en su vida”.

Finalmente, reveló las razones de Bielsa para renunciar al representativo nacional. "En un viaje de la selección a Arabia Saudita previo a las elecciones de la ANFP, invitaron a Sergio Jadue, entonces presidente de La Calera. Durante como tres días nadie pescó a Jadue, quien se sentaba y almorzaba solo. Incluso, por vergüenza, pagaba la cuenta. Un día él se me acerca y me dice que nadie lo infla. Le dije a Bonini si podía gestionar una reunión con el seleccionador. Bielsa aceptó y en la cita le preguntó a Jadue por quién votaría en las elecciones", indicó. "'Por Harold, por supuesto'", le habría dicho Jadue, hoy salpicado por el escándalo de sobornos en la FIFA . 'Ah, entonces usted es de los nuestros', le respondió Bielsa. Días después, el estratega se indignó al ver la foto del calerano con Jorge Segovia. 'No puedo trabajar con un desleal', dijo Bielsa".