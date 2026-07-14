Didier Deschamps, seleccionador de Francia, ha señalado que España es la gran favorita para ganar el Mundial, y ha añadido que no quiere aumentar la presión sobre Luis de la Fuente, pese a las altas expectativas que rodean a la selección española.

En la rueda de prensa previa a las semifinales del Mundial entre Francia y España, Deschamps habló de la fuerza de España, de Lamine Yamal, del estado de Kylian Mbappé y de la importancia de la experiencia.

Deschamps afirmó: «España es la favorita. Su primer partido fue una excepción; en el resto ha demostrado su condición. No quiero presionar a De la Fuente ni a su equipo, porque él sabe que la afición espera mucho de España. Esta selección sabe atacar y defender de forma excelente, tras haber encajado solo un gol en siete partidos. Puede ser un partido excepcional entre dos selecciones con gran calidad ofensiva. Ambas piensan bien en defensa, pero con la calidad que tienen, debemos esperar un partido magnífico».

Sobre Lamine Yamal, añadió: «Conocemos sus puntos fuertes, pero nosotros también los tenemos. Luis de la Fuente seguro que nos ha estudiado. La clave estará en nuestra capacidad para marcar la diferencia. Debemos limitar sus opciones, aunque enfrentarse a nuestros jugadores en duelos individuales tampoco es fácil».

Sobre el descanso adicional de Francia, añadió: «No he contado las horas de vuelo de España. Quedar primeros fue clave y por eso elegimos Boston. Veo los partidos de las demás selecciones, pero no cuento los kilómetros que recorren. Los desplazamientos son un factor importante, pero ahora estamos en semifinales. Puede que algunos estén más cansados que otros, pero todo influye, ya sea la prórroga o el calor. Lo que importa es el partido de mañana».

Destacó la experiencia: «Es un factor clave. He adaptado la preparación a las circunstancias. Lo esencial es la capacidad de adaptación. Es la tercera vez que jugamos una semifinal contra España. Espero que evitemos errores ingenuos, pero el fútbol siempre tiene incertidumbres. Debemos prepararnos para todo».

Sobre los duelos previos con España, añadió: «Las críticas no empezaron hace dos años, sino hace más de doce. No hay lecciones que aprender; la única verdad está en el campo. Sabemos cómo juega España: le gusta presionar. Y si solo ha encajado un gol es porque le resulta muy difícil quitarle el balón cuando lo tiene».

Concluyó refiriéndose a Kylian Mbappé, cuyo partido coincidió con el Día Nacional de Francia: «Ha vuelto a entrenar con nosotros. Tiene derecho a descansar. El 14 de julio es un día simbólico para Francia. No sabía que era la primera vez que jugábamos ese día. Intentaremos ganar y clasificarnos para la final».