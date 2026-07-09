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Deschamps le da a Mbappé la llave de la historia del Mundial con un récord inédito

K. Mbappe
D. Deschamps
Francia
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Francia vs Marruecos
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Francia
Marruecos
EE. UU.

Una relación excepcional

Kylian Mbappé escribirá su nombre en oro en el Mundial 2026 cuando guíe el ataque de Francia ante Marruecos en cuartos de final, bajo la dirección de Didier Deschamps.

Según Opta, si juega de titular ante los “Leones del Atlas”, sumará 20 partidos en Mundiales con Deschamps, récord histórico para un jugador con un mismo técnico.

Esta marca supone un hito sin precedentes en la relación entre un jugador y su técnico en el mayor escenario futbolístico.

Desde su debut con Deschamps en el Mundial de Rusia 2018, con tan solo 19 años, Mbappé se ha vuelto imprescindible para el seleccionador francés. ha jugado todos los partidos de Francia en las dos últimas ediciones, la llevó a ganar el título en 2018 y a la final de 2022, y ahora sigue haciendo historia en 2026.

Con 12 goles, está a uno de igualar el récord de Just Fontaine como máximo anotador francés en Mundiales.

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La nueva marca de Mbappé con Deschamps refleja continuidad y confirma la relación excepcional entre un técnico que confió en un joven hace ocho años y una estrella que le devuelve la confianza batiendo récords.

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