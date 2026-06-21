Deschamps: «Irak no es una selección pequeña y Dembélé se hará más fuerte en esta situación»

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, advierte que el partido contra Irak no será fácil y exige a sus jugadores máxima seriedad y concentración para asegurar el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El equipo francés se medirá a Irak la madrugada del martes, en la segunda jornada del Mundial 2026.

En la rueda de prensa de este domingo, recordó: «Irak no es una selección pequeña; se clasificó en México superando a Bolivia, un equipo muy fuerte».

Y añadió: «Irak empató con España en un amistoso y hizo un buen partido ante Noruega. Tienen un estilo definido y saben lo que hacen. Los jugadores tienen buen dominio técnico».

Como informó «RMC Sport», concluyó: «No debemos creer que será fácil. Debemos afrontarlo con la misma seriedad y concentración para clasificarnos».

“Todos los jugadores deben estar en sintonía. Hay una disposición inicial que puede modificarse, y todo depende de los movimientos del rival”.

El técnico añadió: «No descarto hacer cambios, pero el objetivo es ganar y clasificarnos. Todos se han recuperado, pero eso no me impide modificar el once».

Además, aclaró: «Los once que vencieron a Senegal no pueden jugar siempre; tengo unos veinte futbolistas listos para ser titulares, así que quizá deba hacer algunos cambios».

Sobre la actuación de Ousmane Dembélé ante Senegal, añadió: «Sufrió en la primera parte, como todo el equipo, por el juego de Senegal y por algunos errores técnicos nuestros».

Además, recordó que Dembélé actúa como delantero centro en el París Saint-Germain, mientras que en la selección su rol es distinto, lo que exige ajustes.

“Senegal cerró el centro del campo y nosotros nos acumulamos. Cuando abrimos espacios y forzamos a sus laterales a abrirse, mejoramos”.

Sobre la forma física de Dembélé, añadió: «Ya superó esa fase, ha sido titular en unos diez partidos en la liga francesa. No tiene dolor. Viene de una temporada sin regularidad, pero en el París Saint-Germain lo gestionaron bien. No tiene obstáculos, necesita más libertad. Estoy convencido de que se fortalecerá».

Sobre los aspectos positivos ante Senegal, añadió: «Nuestra capacidad de marcar y presionar, aunque falló en la primera parte. Trabajaremos para afinar detalles y ser más peligrosos y eficaces».

Sobre el clima, añadió: «Esperábamos el calor y aquí está. Si llueve, el terreno mejorará. Hemos visto tormentas en Boston, así que no nos quejaremos. El calor afecta, pero si refresca, lo agradeceremos».

Y concluyó: «Haremos todo lo posible por clasificarnos. El tercer partido será decisivo. Luego nuestros caminos se separarán, pero centrémonos en cada paso».

Francia jugará su tercer partido del grupo contra Noruega el viernes por la tarde.