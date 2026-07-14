Deschamps hace dos cambios en Francia para el clave Mundial vs. España

Francia y España se miden este martes en Dallas por un lugar en la final del Mundial. Ya se conocen las alineaciones de los favoritos. El partido empezará a las 21:00, hora de los Países Bajos.

Didier Deschamps opta por Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, dejando fuera a Manu Koné.

La defensa la integran el portero Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne, quien fichará por el París Saint-Germain tras el torneo. Los mediocentros Tchouaméni y Adrien Rabiot permitirán que Michael Olise se concentre en su creatividad.

En ataque, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé buscarán los goles; este último, ya listo para ser titular.

La defensa española la integran Unai Simón en la portería, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella.

En el centro del campo, Fabián Ruiz parte de titular y Pedri aguarda en el banquillo. Rodri controlará el juego y Dani Olmo aportará profundidad. Arriba, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal —con cuatro goles en este Mundial— buscarán el arco rival.

Alineación de Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Alineación de España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Dani Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena.