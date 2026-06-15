Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Deschamps explica la repentina ausencia de Mbappé en la rueda de prensa: Kanté se levanta temprano

D. Deschamps
K. Mbappe
N. Kante
Francia
Senegal
World Cup
Francia
Senegal

Una justificación extraña

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, defendió a su capitán, Kylian Mbappé, tras su ausencia en la rueda de prensa previa al debut mundialista contra Senegal.

Según el diario español «AS», Mbappé sorprendió el lunes en Nueva York, a menos de 24 horas del debut mundialista de Francia, el capitán no compareció ante los medios como es costumbre, y Deschamps minimizó la ausencia.

Deschamps restó importancia al hecho y declaró: «Es un jugador de talla mundial y lo que haga en su vida privada es asunto suyo. No está hoy aquí por otras razones. Mi prioridad es proteger a los jugadores: de los 26, solo he visto a tres esta mañana. Tenemos dos horas de desplazamiento y debo cuidarlos».

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Senegal crest
Senegal
SEN

N'Golo Kanté sustituyó a Mbappé y acompañó a Deschamps en la rueda de prensa.

Deschamps añadió: «No es que no quiera proteger a N'Golo, pero él se levanta temprano y por eso ha venido... Kylian es Kylian... Todos mis jugadores son admirados por lo que son. No sé si Kylian quiere ser presidente de la República, y la verdad es que no lo creo. Tiene una popularidad mundial, lo sabe y debe convivir con ello, y sabemos que asume sus responsabilidades como líder y capitán del equipo».

Anuncios