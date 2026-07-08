Deschamps: “Espero que el arbitraje del partido de Marruecos sea como el de Egipto y Argentina”

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, elogió a su compatriota François Litxer, árbitro del Egipto-Argentina en el Mundial 2026, antes de enfrentar a Marruecos en cuartos.

Marruecos se medirá a Francia mañana en el estadio Gillette de Boston, en el primer partido de cuartos.

La FIFA designó al argentino Facundo Tiu para este duelo, mientras que Litxer dirigió el Egipto-Argentina.

La designación ha generado polémica en ambos países por su histórica rivalidad, especialmente tras la final del Mundial 2022 en Catar, resuelta en penaltis a favor de los «bailarines del tango».

En la víspera del duelo contra Marruecos, Deschamps afirmó en rueda de prensa: «Mi rival es Marruecos, no el árbitro».

Y añadió: «Espero que el árbitro (Facundo Tiu) esté a la altura del señor Litxer y sus asistentes en el otro partido (entre Egipto y Argentina)».

Litxer generó polémica en el Egipto-Argentina de octavos, que los sudamericanos ganaron 3-2 tras ir 0-2 abajo.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, criticó las decisiones del árbitro francés y acusó a la FIFA de favorecer a Argentina por motivos comerciales.