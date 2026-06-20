Deschamps cita a España para alertar a los jugadores franceses sobre las sorpresas de Irak

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, usó el resultado del amistoso España-Irak para motivar a sus jugadores de cara al próximo duelo del Mundial.

Según el diario español «Marca», Francia debutó en el Mundial con una sólida victoria sobre Senegal, gracias a una gran segunda parte en la que brillaron Michael Olis, con una asistencia decisiva, y Kylian Mbappé, autor de un doblete.

Ahora se preparan para su segundo encuentro, en teoría más accesible. por lo que Deschamps ha insistido en la concentración y en evitar la confianza excesiva. En un vídeo difundido por la Federación Francesa de Fútbol, el seleccionador les recordó en el vestuario el peligro de Irak, citando su empate ante España.

Deschamps les espetó: «¿Sabéis algo de Irak? No es un equipo pequeño. Primero, ¿conocéis a Bolivia? Es una buena selección sudamericana y les ganaron en México. (en la repesca). Segundo, España: un amistoso, sí, pero empataron».

«Tenemos tiempo, quedan días, pero no penséis que el partido será fácil solo por ser Francia; otras selecciones, incluso grandes, han subestimado a rivales más débiles que Irak».

Y no creáis que, por ser Francia, marcaremos la diferencia; otros grandes no lo lograron y no quiero que nos pasemos el partido esperando.

Para terminar, repasó las virtudes de Irak y sentenció: «Es un buen equipo, juega un fútbol sencillo pero lo ejecuta con gran precisión. Juegan con un 4-4-2 sólido y tienen delanteros de mucho nivel. Técnicamente son hábiles, mantienen el orden y reaccionan rápido. Tenedlo en cuenta».

