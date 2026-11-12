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Felix Passlack fue descartado por el Borussia Dortmund y tampoco logró consolidarse en el VfL Bochum. Ahora, el futbolista de 28 años es capitán en Escocia, donde ha vivido grandes alegrías y duros reveses en poco tiempo.

En el Hibernian saben de drama y de emociones. Incluso cuando no son protagonistas. Pero vayamos por partes.

En la fase por el título de la Premiership escocesa, el Hibernian FC de Edimburgo ganó 2-1 a domicilio a los Rangers de Glasgow en la penúltima jornada de la pasada temporada. El suplente Dane Scarlett marcó el gol de la victoria en el minuto 89, a pase de Felix Passlack, de quien hablaremos más adelante.

Esa victoria, sumada a la derrota simultánea de su rival directo, el FC Motherwell, dejó al Hibernian ante una final por la clasificación europea en la última jornada. Pero perdió 0-1 ante su público, terminó quinto y se quedó con las manos vacías.

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Aunque solo por poco tiempo. En paralelo, el Celtic venció al Hearts of Midlothian, rival del Hibernian en Edimburgo, que durante toda la temporada estuvo cerca de convertirse en el primer campeón desde 1985 que no se llamara Celtic ni Rangers. Con el título de liga ya conquistado, el Celtic viajó una semana después al Hampden Park para derrotar al Dunfermline Athletic en la final de Copa. Gracias a esa victoria del Celtic, el Hibernian acabó clasificándose para una competición europea por segunda temporada consecutiva, algo que no lograba desde hacía 50 años.

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Felix Passlack dejó el VfL Bochum para fichar por el Hibernian en Escocia

Passlack estuvo en el centro de todos esos vaivenes y de los que aún están por llegar. El último día del pasado mercado de fichajes de invierno, el lateral, que en su día había sido descartado por el Borussia Dortmund, dejó el VfL Bochum para marcharse a Escocia. El histórico club de Edimburgo pagó 200.000 euros por él, pese a que su contrato vencía en verano.

Passlack jugó dos temporadas y media en el club de la Castroper Straße. Durante mucho tiempo fue titular, pero apenas tuvo oportunidades tras el descenso a segunda división en 2025. El Hibernian mostró interés pronto. El futbolista, que ahora tiene 28 años y ganó en 2015 la medalla Fritz Walter de oro sub-17, ya pasó las últimas Navidades en Edimburgo para convencerse de dar el paso.

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Passlack, que antes ya había jugado en el extranjero cedido en el Norwich City y el Fortuna Sittard, tuvo que esperar hasta el último momento. El Bochum acabó encontrando un sustituto en Oliver Olsen, del Randers FC de la primera división danesa. «Estuve esperando desde el 1 de enero y pensaba: ¡vamos, fichad a alguien, fichad a alguien! Fue un poco frustrante», contó después.

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Felix Passlack, nombrado capitán del Hibernian ocho meses después de su llegada

Passlack, que firmó un contrato hasta 2029, tuvo un comienzo fulgurante en la capital escocesa. Tras un solo entrenamiento, fue titular poco después de su fichaje. Menos de tres semanas más tarde marcó su primer gol en la sorprendente victoria por 2-1 en Celtic Park.

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Desde entonces, Passlack se volvió imprescindible en el once. Fue titular en sus 13 partidos de la temporada pasada, siempre como centrocampista derecho. «Me ayuda haber jugado en la banda cuando era joven. Muchísimo. Eso es exactamente lo que quiere ver el entrenador: que estemos siempre en el área, siempre preparados en el segundo palo», explicó.

Su situación no ha cambiado desde entonces. Es más: hoy Passlack es incluso el capitán del equipo, apenas ocho meses después de su llegada. Su compañero Jamie McGrath estaba sorprendido: «Resulta extraño verlo con el brazalete de capitán. Todos aprecian mucho a Felix, es un tipo realmente estupendo y muy cercano. Es el corazón del equipo».

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El Hibernian estuvo cerca de un logro histórico en Europa

¿Cómo llegó a ser capitán? Hizo falta más drama. Los hombres del entrenador David Gray superaron dos rondas de clasificación de la Conference League. Después de un 0-0 a domicilio, recibieron al KAA Gent en Easter Road. Si ganaban, el Hibernian alcanzaría por primera vez en su historia la fase de grupos de una competición europea.

Tras empezar perdiendo 0-1, el Hibernian remontó y Passlack anotó el 2-1 en el minuto 77. Pero acabó perdiendo el partido: los belgas marcaron el 3-2 en el primer minuto del tiempo añadido. El Hibernian quedó hundido.

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En los cuatro partidos de liga siguientes sufrió tres derrotas. Gray fue destituido y Marink Reedijk tomó el relevo. El técnico, de apenas 35 años, había logrado anteriormente el ascenso a primera división con el SK Beveren tras cinco años. Lo había asegurado ya a finales de febrero, después de sumar 66 de 72 puntos posibles.

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Felix Passlack y el Hibernian se hacen virales por el himno del club

Reedijk llevaba solo unos días en el cargo cuando le retiró el brazalete a Martin Boyle y nombró a Passlack capitán por primera vez en su carrera. «Felix es un ejemplo para mí. Corre mil millas, da lo mejor de sí y lo deja todo en el campo. Eso es exactamente lo que necesitamos ahora. No solo predica con el ejemplo, sino que también aporta su opinión y tiene la experiencia suficiente para saber qué se necesita», dijo Reedijk.

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Sin embargo, la impresionante racha del entrenador neerlandés se cortó nada más llegar a Escocia. El Hibernian perdió sus tres primeros partidos con Reedijk, todos por un gol de diferencia, y cayó al último puesto de la tabla. Más drama, más emociones, de todo tipo.

Porque, apenas unos días después del momento más bajo en lo deportivo, llegó uno de los más memorables, que podría acompañar al club en una gesta histórica y se hizo viral. El Hibernian ganó 2-1 al Hearts en Tynecastle Park en la semifinal de la Copa de la Liga, la segunda competición copera del país. Tras vencer a su gran rival de la ciudad, aficionados y jugadores cantaron juntos el tradicional himno del club, «Sunshine on Leith», de The Proclaimers. Al día siguiente, fragmentos de aquel momento circulaban sin parar por las redes sociales.

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Felix Passlack y el Hibernian aspiran a su primer título desde 2016

Passlack, que también ha sido titular en 19 de sus 21 partidos disputados esta temporada, estaba emocionado. «Estoy realmente a gusto aquí. Me gusta la ciudad, el club y la gente es maravillosa. Fue muy fácil integrarme en el equipo. Para mí es un privilegio llevar el brazalete de capitán. Lo llevo con orgullo», afirmó.

Tras un empate y una victoria por 4-0 en Aberdeen, partido en el que Passlack tuvo que salir pronto del campo por molestias, el Hibernian ha ganado algo de margen y ha subido al décimo puesto en una liga de doce equipos. Quedan cinco partidos de liga después del parón de selecciones antes de la final de Copa contra los Rangers, que llegará solo seis días después de que ambos se enfrenten en la Premiership.

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Passlack, que suma unos notables diez goles en los que ha participado directamente en 34 partidos oficiales con el Hibernian (cuatro tantos y seis asistencias), guarda buenos recuerdos de sus enfrentamientos con los Rangers: tanto en agosto como antes, en mayo, consiguió una victoria a domicilio por 2-1 en el Ibrox Stadium.

Ahora se medirán en el Hampden Park. El Hibernian aspira a su primer título desde 2016. Aquel año volvió a ganar la Copa de Escocia tras 114 años de espera. Su rival en la final fueron los Rangers de Glasgow. El autor del gol de la victoria, en el segundo minuto del tiempo añadido, fue Gray, el exentrenador. Si eso no es un buen presagio...

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Felix Passlack: su carrera profesional, en resumen