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Felix Passlack fue descartado en el BVB y tampoco logró consolidarse en el VfL Bochum. Ahora, con 28 años, es capitán en Escocia, donde ha vivido momentos buenos y malos en poco tiempo.

En el Hibernian saben de drama y de emociones. Incluso cuando no son protagonistas. Pero vayamos por partes.

En la fase por el título de la Premiership escocesa, el Hibernian FC de Edimburgo ganó 2-1 a domicilio a los Rangers de Glasgow en la penúltima jornada de la pasada temporada. Dane Scarlett, que había entrado desde el banquillo, marcó el gol de la victoria en el minuto 89. La asistencia fue de Felix Passlack, el principal protagonista de esta historia.

Ese triunfo, sumado a la derrota simultánea de su rival directo, el FC Motherwell, dio al Hibernian la oportunidad de jugarse la clasificación europea en la última jornada. Sin embargo, perdió 0-1 ante su afición, terminó quinto y se quedó sin premio.

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Pero solo por poco tiempo. En paralelo, el Celtic venció al Hearts of Midlothian, rival local del Hibernian, que durante toda la temporada había estado cerca de convertirse en el primer campeón desde 1985 que no fuese el Celtic ni los Rangers. Una semana después, con el título de liga ya conquistado, el Celtic se desplazó a Hampden Park para derrotar al Dunfermline Athletic en la final de copa. Gracias a esa victoria, el Hibernian acabó clasificándose para una competición europea por segunda temporada consecutiva, algo que no conseguía desde hacía 50 años.

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Felix Passlack dejó el VfL Bochum para fichar por el Hibernian en Escocia

Passlack estuvo en medio de todos estos vaivenes, y de los que aún están por contar. El lateral, descartado en su día por el BVB, había dejado el VfL Bochum para marcharse a Escocia el último día del pasado mercado de invierno. El histórico club de Edimburgo pagó 200.000 euros por él, pese a que su contrato expiraba en verano.

Passlack jugó dos temporadas y media en el club de Castroper Straße. Durante mucho tiempo fue titular, pero apenas tuvo oportunidades tras el descenso a la segunda división en 2025. El Hibernian mostró interés por él desde muy pronto. El futbolista, ahora de 28 años y ganador en 2015 de la medalla de oro Fritz Walter sub-17, ya había pasado las últimas Navidades en Edimburgo para convencerse de dar el paso.

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Passlack, que anteriormente había jugado cedido en el extranjero en el Norwich City y el Fortuna Sittard, tuvo que esperar hasta el último momento a que el Bochum encontrase un sustituto: Oliver Olsen, procedente del Randers FC de la primera división danesa. «Llevaba esperando desde el 1 de enero y pensaba: ¡Vamos, fichad a alguien, fichad a alguien! Fue un poco frustrante», contó después.

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Felix Passlack fue nombrado capitán del Hibernian ocho meses después de su llegada

Passlack, que firmó un contrato hasta 2029, tuvo un comienzo espectacular en la capital escocesa. Tras una sola sesión de entrenamiento, ya salió de inicio poco después de su fichaje. Menos de tres semanas más tarde marcó su primer gol en la sorprendente victoria por 2-1 en Celtic Park.

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Desde entonces, Passlack se volvió imprescindible en el once. Fue titular en sus 13 partidos de la temporada anterior, siempre como centrocampista derecho. «El hecho de haber jugado en la banda cuando era joven me ayuda. Muchísimo. Eso es exactamente lo que quiere ver el entrenador: que estemos siempre en el área, siempre preparados en el segundo palo», explicó.

Su situación no ha cambiado desde entonces. Es más, hoy Passlack es incluso el capitán del equipo, apenas ocho meses después de llegar. Su compañero Jamie McGrath estaba asombrado: «Resulta extraño verlo con el brazalete de capitán. Todos aprecian mucho a Felix, es una persona realmente estupenda y muy accesible. Es el corazón del equipo».

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El Hibernian estuvo cerca de un éxito histórico en Europa

¿Cómo llegó a ser capitán? Hizo falta otro episodio de drama. Los hombres de David Gray superaron dos rondas de la fase de clasificación de la Conference League. Después, tras empatar 0-0 fuera de casa, recibieron al KAA Gent en Easter Road. Una victoria habría llevado al Hibernian a la fase de grupos de una competición europea por primera vez en la historia del club.

El Hibernian remontó un 0-1 en contra y Passlack anotó el 2-1 en el minuto 77. Sin embargo, acabó perdiendo el partido: los belgas marcaron el 3-2 en el primer minuto del tiempo añadido. El Hibernian quedó hundido.

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En los cuatro partidos de liga siguientes sufrió tres derrotas. Gray fue destituido y Marink Reedijk asumió el cargo. El técnico, de solo 35 años, había logrado previamente el ascenso del SK Beveren a primera división después de cinco años. El ascenso había quedado asegurado ya a finales de febrero, tras sumar 66 de 72 puntos posibles.

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Felix Passlack y el Hibernian se hacen virales por el himno del club

Reedijk llevaba apenas unos días en el cargo cuando le quitó el brazalete a Martin Boyle y nombró a Passlack capitán por primera vez en su carrera. «Felix es un ejemplo para mí. Corre mil millas, da lo mejor de sí mismo y lo deja todo en el campo. Eso es exactamente lo que necesitamos ahora. No solo predica con el ejemplo, sino que también aporta su opinión y tiene experiencia suficiente para saber qué se necesita», afirmó Reedijk.

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Sin embargo, la impresionante racha del técnico neerlandés se cortó de inmediato en Escocia. El Hibernian perdió sus tres primeros partidos con Reedijk por un gol de diferencia en cada uno y cayó al último puesto de la tabla. Más drama y más emociones de todo tipo.

Porque, apenas unos días después del peor momento deportivo, llegó uno de esos momentos destacados que podrían acompañar al club durante mucho tiempo y que se hizo viral. El Hibernian ganó por 2-1 en Tynecastle Park al Hearts la semifinal de la League Cup, el segundo torneo de copa del país. Tras derrotar a su gran rival local, aficionados y jugadores cantaron juntos el tradicional himno del club, «Sunshine on Leith», de The Proclaimers. Al día siguiente, los fragmentos del momento circulaban sin parar por las redes sociales.

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Felix Passlack y el Hibernian aspiran al primer título del club desde 2016

Passlack, titular en 19 de sus 21 partidos disputados esta temporada, estaba emocionado. «Me gusta mucho estar aquí. Me gusta la ciudad, el club, la gente es estupenda. Integrarme en el equipo fue realmente fácil. Para mí es un privilegio llevar el brazalete de capitán. Lo llevo con orgullo», dijo.

Tras un empate y una victoria por 4-0 en Aberdeen, en la que Passlack tuvo que abandonar pronto el campo con molestias, el Hibernian ha conseguido tomar algo de aire y ha subido al décimo puesto de la liga de doce equipos. Después del parón de selecciones le quedan cinco partidos de liga antes de disputar la final de copa contra los Rangers, solo seis días después de enfrentarse a ellos en la Premiership.

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Passlack, que suma diez participaciones de gol en 34 partidos oficiales con el Hibernian (cuatro goles y seis asistencias), guarda buenos recuerdos de ese rival: ganó 2-1 a domicilio en Ibrox Stadium no solo en agosto, sino también antes, en mayo.

Ahora se enfrentarán en Hampden Park. El Hibernian aspira a conquistar su primer título desde 2016. Entonces volvió a ganar la copa escocesa tras 114 años sin hacerlo. Su rival en la final fue el Rangers de Glasgow. El autor del gol de la victoria, en el segundo minuto del tiempo añadido, fue Gray, ahora exentrenador del equipo. Un buen presagio, sin duda.

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Felix Passlack: su carrera profesional, de un vistazo