Descanso y un único entrenamiento... ¿Cómo se preparan el Al-Hilal y el Al-Sadd para el gran duelo asiático?

Al-Hilal y Al-Sadd ya se preparan para su partido de la Liga de Campeones de Asia, tras jugar ayer miércoles en sus ligas locales.

El Al-Hilal se medirá al Al-Sadd el lunes en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal de Yeda, en los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el técnico del Al-Hilal, Simone Inzaghi, concedió un día de descanso a su plantilla el jueves y retomará los entrenamientos el viernes para preparar el encuentro.

El sábado entrenará en Riad y luego viajará en avión privado a Yeda.

El domingo entrenará una vez en el Prince Abdullah Al-Faisal, sede del encuentro.

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En cambio, el técnico del Al Sadd, Roberto Mancini, realizará dos sesiones en Yeda tras viajar el sábado en avión privado.

El sábado entrenará en el campo secundario del Complejo Deportivo Rey Abdullah y el domingo en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal.

Ambos equipos llegaron con victoria en la liga local: el miércoles, el Al-Hilal goleó 6-0 al Al-Khaleej y el Al-Sadd venció 3-1 al Al-Sailiya.

El Al-Hilal goleó 6-0 al Al-Khaloud en la jornada 29 de la Liga Roshen, y el Al-Sadd venció 3-1 al Al-Sailiya en la jornada 21 de la Liga de Estrellas del Banco de Doha.

El Al-Hilal es segundo en la Liga Saudí con 68 puntos, a dos del Al-Nassr que tiene un partido menos, mientras el Al-Sadd lidera la Liga de Catar con 42.