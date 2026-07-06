Descanso para el trío de París... Enrique comenta el enfrentamiento entre España y Portugal

Luis Enrique, técnico del París Saint-Germain, reafirmó su vínculo con Gijón al inaugurar la Playa Verde, que desde hoy lleva su nombre.

Enrique, en declaraciones al diario «Sport», afirmó: «Rara vez hablo de mi familia por mi trabajo, así que agradezco al Ayuntamiento de Gijón esta oportunidad».

Añadió: «Me fui hace más de 30 años por trabajo, pero vuelvo cada año. Todos saben lo que significa mi ciudad para mí. Este gesto es excepcional».

Preguntado por el próximo partido de la selección en el Mundial, se mostró optimista con «La Roja» pero evitó hacer pronósticos.

«El partido será fantástico y ojalá España gane su segundo Mundial», añadió.

Y añadió: «No me gusta hacer pronósticos, pero si España vence a Portugal, tendré a tres jugadores de vacaciones antes de tiempo».

Se refiere al trío luso formado por Vitinha, Nuno Mendes y João Neves.

Luis Enrique cree que la selección sigue creciendo y puede pelear por el título.

Concluyó: «El Mundial es complicado, pero España va por buen camino. Lo veré con mis padres y, aunque la dificultad crece, la selección mantiene su progresión».