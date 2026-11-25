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En el Eintracht de Fráncfort parece haber consenso sobre la necesidad de construir un nuevo estadio en el futuro. Los planes son gigantescos.

Según informa Sport Bild, el Eintracht quiere lucir una nueva sede para sus partidos como local con vistas a una posible candidatura para organizar el Mundial de 2038 o el de 2042. La Postbank-Arena, reformada a fondo en 2005 para el último Mundial celebrado hasta la fecha en Alemania, acusa el paso de los años. La afición tuvo un primer anticipo el pasado fin de semana de Bundesliga.

Durante la victoria por 1-0 ante el Hoffenheim, el sistema de sonido del estadio dejó de funcionar. Aunque eso creó un ambiente emocionante en las gradas cuando el público cantó a capela el himno del club, «Im Herzen von Europa», el incidente molestó al presidente de la junta directiva, Axel Hellmann.

«Quien se pregunte si hay que ocuparse de la construcción de un nuevo estadio o si este no es el momento adecuado ha tenido un anticipo de lo que significa que un estadio entre en su tercera década», declaró durante el partido. Sus palabras encontraron buena acogida en Mathias Beck, presidente del consejo de supervisión y del club.

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¿Desbancará el Eintracht de Fráncfort al BVB y al «Muro Amarillo»?

«Estamos de acuerdo en que el futuro del fútbol, pero también el del club y, por tanto, el de todo el Eintracht, dependerá de la cuestión del estadio», declaró Beck a Sport Bild. «Si no nos ocupamos de ello hoy, podríamos perder el momento oportuno para poner en marcha con suficiente antelación los cambios necesarios».

Por ello, según Sport Bild, el Eintracht ya habría encargado un estudio de viabilidad al estudio de arquitectura «AS+P Albert Speer + Partner GmbH». El proyecto contempla un nuevo estadio con capacidad para entre 75.000 y 80.000 espectadores y, en particular, un aumento del número de localidades de pie, quizá hasta alcanzar una cifra récord. La grada local tendría capacidad para hasta 25.000 espectadores de pie. De ser así, el «Muro Amarillo» del BVB perdería su condición de mayor grada de pie de Europa (24.500).

El inicio de las obras dependería de la ciudad y podría resultar complicado. Además del nuevo estadio, está previsto construir en el recinto un pabellón multiusos para eventos como conciertos y espectáculos, así como para hockey sobre hielo y baloncesto.