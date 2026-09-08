Por primera vez desde 1995 y la adopción del sistema de listas reducidas de candidatos para la votación, la lista final para la disputa del Balón de Oro de 2026 se quedó sin la presencia de ningún portero; de modo que el soviético Lev Yashin, coronado con el título en 1963, sigue siendo el único guardameta en la historia del fútbol que ha recibido este honor sin que ningún sucesor lo alcance este año.

Esta ausencia excepcional hace de 2026 solo la tercera edición en la historia del prestigioso galardón en la que la categoría de porteros queda fuera de la clasificación final, tras las ediciones de 1967 y 1968 según el diario francés "L'Équipe", donde todos los porteros cayeron del tamiz de la lista reducida antes de la esperada gala de la septuagésima edición, prevista para celebrarse en la capital británica, Londres, el próximo 26 de octubre.

El destacado historial del portero español Unai Simón, jugador del Athletic de Bilbao, no le sirvió para estar en la lista; y pese a haber encajado un solo gol en los siete partidos que disputó en el Mundial del pasado verano, la solidez defensiva de la selección española redujo las situaciones que exigían su intervención directa.

En cambio, su compatriota David Raya pagó el precio de sentarse en el banquillo de suplentes de 'La Roja' durante el Mundial, a pesar de su temporada excepcional con el Arsenal tras conquistar el título de la Premier League y llegar a la final de la Liga de Campeones de Europa.

La exclusión se extendió hasta abarcar al argentino Emiliano Martínez, portero del Aston Villa, que alcanzó la final del Mundial y se coronó con el título de la Liga Europa con su club, después de haber ocupado los puestos 15 y 18 en la clasificación del Balón de Oro de 2023 y 2024 respectivamente.

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También estuvo ausente el italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y noveno clasificado del Balón de Oro de 2025 tras su histórica campaña con el Paris Saint-Germain, ya que le perjudicó la ausencia de la selección italiana en la clasificación para el último Mundial.

Esta ausencia total de porteros en la lista de los treinta candidatos al Balón de Oro vuelve a abrir la puerta a la emoción y la intriga en la disputa del premio al mejor portero de la temporada (antiguo Premio Yashin); pues las dos ediciones pasadas contaron con la presencia de un solo portero entre los candidatos al Balón de Oro (Martínez en 2024 y Donnarumma en 2025), lo que revelaba de forma anticipada la identidad del ganador del Premio Yashin y privaba a la competición de su emoción habitual.