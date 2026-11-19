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Un informe periodístico señaló este jueves que Bruno Fernandes, jugador de la selección de Portugal, está acusado de faltar al respeto a la leyenda Cristiano Ronaldo tras el último partido ante Gales de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Según explicó el diario «The Sun», las acusaciones de falta de respeto hacia Cristiano Ronaldo eclipsaron la emocionante victoria de Portugal por 3-2 ante Gales.

Portugal lidera el grupo con 15 puntos, seguida de Noruega, con nueve, que supera por el enfrentamiento directo a Dinamarca, empatada a puntos, mientras que Gales cierra la clasificación con 3 puntos.

Bruno Fernandes marcó el primer gol con el brazalete de capitán, pero se lo cedió a João Cancelo tras ser sustituido.

Mientras el capitán del Manchester United abandonaba el terreno de juego, señaló a Cancelo y le dijo al cámara de televisión: «Graba al capitán».

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Su compañero se sumó a la broma y señaló el brazalete que llevaba en el brazo, el mismo que solía lucir Ronaldo, con una amplia sonrisa en el rostro.

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El intercambio no tardó en hacerse viral, y muchos interpretaron que Bruno Fernandes se estaba burlando de la leyenda de Portugal, que se retiró tras su enfrentamiento con el seleccionador Jorge Jesus y abandonó la concentración durante el último parón internacional.

«Se están burlando del mejor jugador de todos los tiempos», comentó un aficionado, mientras que otro escribió: «Estos jugadores son unos desagradecidos».

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Sin embargo, no todos reaccionaron con malestar. Un espectador comentó, divertido: «Jajajajaja, nadie respeta a Cristiano».

Otros apuntaron que los jugadores quizá solo estaban celebrando que Cancelo llevaba el brazalete de capitán por primera vez.

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«Por cierto, los compañeros están celebrando la primera vez que Cancelo lleva el brazalete de capitán», insistió uno de ellos.

Al margen de las intenciones de Bruno Fernandes, está claro que la sombra de Ronaldo, de 41 años, pesa mucho sobre la selección portuguesa en el primer parón internacional desde su retirada.

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Críticas al nivel de Portugal

Gracias al triunfo en Gales, Portugal mantuvo su ventaja de seis puntos sobre Dinamarca y Noruega, que comparten la segunda plaza del Grupo 4.

Sin embargo, el rendimiento del equipo dejó más interrogantes, ya que el conjunto de Craig Bellamy aprovechó sus debilidades defensivas y estuvo cerca de dar la sorpresa.

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Bruno elogia a Cristiano

Cabe recordar que Bruno Fernandes elogió hace unas semanas a Cristiano Ronaldo con estas palabras: «Sobre Cristiano, he hablado con él, y lo que le dije lo repito aquí: lo más importante es que, pase lo que pase, Cristiano Ronaldo nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, del fútbol de nuestro país y de Portugal, por todo lo que ha dado no solo en Portugal, sino en todo el mundo».

Y añadió: «Tiene un lugar reservado no solo entre los mejores jugadores de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses. Y lo más importante es que dejemos de fomentar la división. No hay divisiones dentro de la selección: es una sola y seguirá siéndolo, pese al ruido que pueda llegar de fuera. Cada casa debe resolver sus problemas a puerta cerrada, y creo que la selección debe funcionar así».