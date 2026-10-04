¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL
Traducido por

Desafió todas las circunstancias: entretelones del penalti de Al Hamdan en las semifinales de la Copa del Golfo 27

A. Al-Hamdan
Arabia Saudí vs Catar
Arabia Saudí
Catar
Gulf Cup
Arabia Saudita
Catar

Declaraciones impactantes y circunstancias difíciles

Abdullah Al-Hamdan, estrella de la selección de Arabia Saudí, no temió las críticas de la afición ni el impactante ataque que vive en los últimos tiempos, y decidió lanzar el primer penalti contra Qatar, ayer sábado, en el marco de las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo.

Lee también: Sami Al-Jaber sobre la crisis de Al-Hamdan: ¡algunos corazones tienen "rencor"!

Al-Hamdan logró lanzar con éxito el primer penalti y dio a sus compañeros la confianza para ofrecer todo lo que tenían y, posteriormente, clasificarse a la final de la Copa del Golfo para enfrentarse a los Emiratos Árabes Unidos, la tarde del próximo martes.

La actitud de Al-Hamdan provocó el asombro de Mohammed Noor, leyenda de la selección saudí, quien le realizó una entrevista tras el partido, encontrando a la estrella del Al-Nassr sorprendente, pues habló con valentía afirmando: "Yo fui quien pidió lanzar el primer penalti".

Y añadió: "A pesar de las presiones a las que me vi sometido, sentí que tenía la capacidad de lanzar y, de hecho, lo hice, y después di confianza a mis compañeros".

Mohammed Noor le respondió diciendo: "Estoy orgulloso de ti, debes continuar y dar todo lo que tienes; eres un gran jugador y tienes mucho que ofrecer".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google