Abdullah Al-Hamdan, estrella de la selección saudí, no temió las críticas de la afición ni el impactante ataque que vive en los últimos tiempos, y decidió lanzar el primer penalti ante Qatar, ayer sábado, en el marco de las semifinales de la Copa del Golfo Arábigo.

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Al-Hamdan logró lanzar con éxito el primer penalti y dio a sus compañeros la confianza para ofrecer todo lo que tenían y, de ese modo, clasificarse para la final de la Copa del Golfo frente a los Emiratos Árabes Unidos, el próximo martes por la noche.

La actitud de Al-Hamdan dejó atónito a Mohammed Noor, leyenda de la selección saudí, quien le realizó una entrevista tras el partido, encontrando a la estrella del Al-Nassr sorprendente, y habló con valentía diciendo: "Yo fui quien pidió lanzar el primer penalti".

Y añadió: "A pesar de las presiones a las que me vi sometido, sentí que tenía la capacidad de lanzar y lo hice realmente, y después di confianza a mis compañeros".

Mohammed Noor le respondió diciendo: "Estoy orgulloso de ti, debes continuar y dar todo lo que tienes, eres un gran jugador y posees mucho".