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La Federación Española de Fútbol ha enviado un contundente mensaje a Marruecos en relación con la candidatura para albergar la final del Mundial 2030.

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La pugna entre Marruecos y España por el honor de organizar la final del Mundial 2030 se ha recrudecido tras los últimos movimientos de ambas partes, lo que augura importantes novedades en este asunto en los próximos meses.

Marruecos, España y Portugal organizan conjuntamente el Mundial 2030, pero existe una gran pugna por albergar la final del torneo.

El estadio Hassan II de Marruecos es uno de los principales candidatos para acoger la final del Mundial 2030, con una capacidad prevista de unos 115.000 espectadores, lo que lo convertirá en el mayor estadio de fútbol del mundo cuando se inaugure, previsiblemente en 2029.

Como es lógico, cada país está haciendo todo lo posible por acoger el partido más importante del mundo.

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Los españoles muestran un enorme deseo de albergar la final en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou, mientras que los marroquíes confían en el futuro estadio Hassan II, que tendrá capacidad para 115.000 espectadores.

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Por su parte, España apuesta por albergar la final, ya que cuenta con muchos estadios de gran tamaño, entre los que destacan el Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

En un acto organizado este martes por el diario «Marca», el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, fue muy claro al respecto.

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«La final del Mundial 2030 solo puede disputarse en España. Se jugará en España. Es un Mundial que pertenece a Europa. Portugal rechazó acogerla por no contar con un estadio de 80.000 espectadores para albergar una final, así que la final solo puede celebrarse en España», declaró.

No obstante, añadió que no debería tomarse una decisión definitiva sobre la sede de la final antes de 2028.

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La postura de la FIFA

La FIFA afirmó el pasado mes de septiembre que la sede de la final del Mundial se decidirá «en el momento oportuno», y señaló que en este mes de noviembre comenzó a visitar las ciudades candidatas de España, Portugal y Marruecos para evaluar su idoneidad para acoger partidos.

En los últimos meses, España ha intensificado su pulso con Marruecos: numerosos dirigentes se han pronunciado al respecto y todos se han aferrado a la idea de albergar la final.

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Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un duro ataque contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y aseguró que su continuidad en el cargo significa que Marruecos organizará la final del Mundial.

Tebas mostró su enfado por el anuncio de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, de que la final del Mundial 2030 se disputará en Casablanca, y afirmó que la FIFA acostumbra a desmentir informaciones periodísticas pese a que son ciertas.

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«Lekjaa asegura que la final se jugará en Casablanca, mientras que la FIFA dice que eso no es cierto. Entonces, ¿quién miente? ¿El presidente de una federación organizadora del torneo y miembro del Consejo de la FIFA? ¿O debemos creer, una vez más, el desmentido oficial de la FIFA y de Infantino?», prosiguió.

España presiona con el arma de la retirada

Ante las informaciones que apuntan a que Marruecos está cerca de albergar la final, España ha elevado el tono de la disputa, hasta el punto de amenazar con retirarse de la organización del torneo.

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La candidatura para acoger la final del Mundial 2030 se ha convertido en una cuestión política en España ante la proximidad de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, después de que se intensificaran las discrepancias entre partidos y figuras destacadas sobre el derecho de España a albergar la final.

El líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que está dispuesto a llevar a su país a retirarse de la organización del Mundial 2030 si la FIFA decide conceder a Marruecos la final.

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Feijóo, líder del Partido Popular, añadió que lo lógico es que España acoja este evento.

«España debe albergar la final del Mundial. Si no es así, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial», agregó.

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Al ser preguntado si buscaría retirar a España de la organización del torneo en caso de llegar al poder, Feijóo respondió: «Sí, la respuesta es sí».