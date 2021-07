Desafiliación de Atlético Nacional de Dimayor: qué es, cuándo sería y posibles consecuencias

El litigio jurídico entre el cuadro paisa y Cortuluá por el caso Fernando Uribe está llegando a instancias que podrían afectar a varias partes.

El fútbol colombiano está en vilo de cuenta del enfrentamiento en los tribunales entre Atlético Nacional y Cortuluá por el ya famoso caso de Fernando Uribe, el cual se ha extendido desde hace varios años pasando por varias instancias como la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol, el TAS, el Tribunal Federal Suizo y ahora la justicia ordinaria colombiana.

El club verde de Medellín se ha mantenido inflexible en su posición de no pagar los 5 millones de dólares más intereses que estipuló el fallo de la Comisión del Estatuto del Jugador, el cual se mantiene vigente luego que el Tribunal Federal Suizo anulara el laudo del TAS por considerar que no tenía jurisdicción en el caso.

A través de diferentes comunicados y ruedas de prensa del presidente Emilio Gutiérrez, Nacional ha expuesto los argumentos que considera para establecerse firme en no pagar, pese a que esto le ha impedido inscribir a los nuevos jugadores para el segundo semestre del 2021 ante Dimayor. Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Dorlan Pabón y Ruyeri Blanco aún no han debutado con la camiseta del equipo en las dos fechas que ya lleva recorridas la Liga BetPlay por la restricción que recae sobre el club al no haber saldado la deuda con Cortuluá.

El equipo jurídico del Verdolaga, encabezado por el ex Fiscal General de la Nación Nestor Humberto Martínez, ha interpuesto diferentes recursos en busca de habilitar la inscripción de los jugadores, siendo el más reciente de ellos, una tutela en contra de la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y el Cortuluá el pasado viernes 23 de julio "con el fin de que se restablezca el acceso a la justicia en cumplimiento de los reglamentos federativos y estatutos deportivos de la FIFA", según informó en un comunicado.

Sin embargo, el haber interpuesto la tutela en contra de los entes reguladores del fútbol colombiano podría traerle graves consecuencias no solo al Atlético Nacional, sino también a la estructura misma de la Dimayor y la Federación, entendiendo que bajo el Código Disciplinario de la FCF, los clubes "no podrán someter disputas de tal naturaleza ante tribunales ordinarios a menos que se especifique en la reglamentación FIFA".

En efecto, el citado artículo 118 del mencionado Código Único Disciplinario contempla duras sanciones a las que se expone Atlético Nacional: "El infractor de este principio será sancionado con la suspensión de toda actividad deportiva y administrativa relacionada con el fútbol asociado por un periodo de seis (6) meses a 5 años en el caso de personas naturales y sanción de suspensión de la afiliación de 3 meses a un (1) año o desafiliación para casos graves en asuntos relacionados con personas jurídicas u organismos deportivos."

Goal consultó con el abogado Santiago Cadavid, especializado en derecho deportivo, los efectos a corto plazo que puede generar la decisión y acción tomada por los antioqueños. Lo primero es que la famosa "desafiliación" en realidad debe nombrarse como "suspensión de la afiliación" y la misma no sería tan inmediata en ejecutarse como se piensa. El caso debe ser revisado por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor en primera instancia y la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana en segunda instancia, como encargados de investigar "infracciones a los códigos, estatutos y reglamentos de la Federación y la Dimayor", según explicó Cadavid.

El tiempo que puede tomar el análisis y posterior fallo es indeterminado, por lo que el caso podría hacerse aún más largo, manteniéndose la restricción de no poder inscribir jugadores para Nacional. Incluso, según el abogado, en la eventualidad de que Nacional se vea afectado con alguna sanción por parte de las Comisiones, podría recurrir nuevamente al TAS.

Ahora entra la otra cara de la moneda: FIFA. Si la Federación Colombiana no le abre un expediente a Nacional por su infracción, la Federación Internacional del Fútbol Asociado podría llegar a intervenir teniendo como posibles consecuencias la desafiliación de la Federación Colombiana del organismo internacional y por ende la pérdida de investidura de Dimayor. En el hipotético caso, la Liga perdería su carácter legítimo, los clubes colombianos no podrían competir en torneos Conmebol y la Selección Colombia tampoco podría tomar parte de sus respectivos torneos.

Pero para Cadavid, que se llegue hasta ese punto representa "un escenario híper extremo. Eso no es automático". El abogado explicó que "la FIFA lo que hace es enviar un Comité de Regularización para solucionar las cosas y por lo general eso siempre ha quedado hasta ahí" llegando a soluciones viables para las partes, como efectivamente sucedió en Uruguay y Perú con algunos casos recientes. Es decir, es poco probable que en el corto plazo Atlético Nacional sea suspendido en su afiliación de la Dimayor, así como la intervención de FIFA y posteriores sanciones a los entes reguladores del balompié nacional.

Queda ahora ver qué harán las Comisiones Disciplinarias, pues no solo se está hablando de un litigio con el club más ganador e importante del país, que mueve la mayor cantidad de hinchas en los estadios y rating en los medios de comunicación, sino que además cuenta con el respaldo de la Organización Ardila Lülle, que mediante sus principales empresas, tales como Postobón y RCN, dominan los patrocinios de varios equipos profesionales, así como el canal poseedor de los derechos de televisión de todos los campeonatos de la Dimayor.

Bienvenidos al más grande duelo de poderes nunca antes visto en el fútbol colombiano.