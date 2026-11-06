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Nils Schmadtke, jefe de ojeadores del FC Bayern, dejará el club a finales de enero, antes de lo previsto. Ya se busca un sustituto, pero al parecer hay discrepancias entre Max Eberl y Christoph Freund.

Según informa el Münchner Merkur, el director deportivo Freund recibió el encargo de buscar un sustituto para Schmadtke en ese puesto clave y eligió a Christopher Vivell como favorito.

Vivell, nacido en Karlsruhe y de 39 años, está actualmente al frente del área de ojeadores del Manchester United, que no ha tenido demasiado éxito. Anteriormente fue jefe de ojeadores del RB Salzburgo, planificador de la plantilla del RB Leipzig y director técnico del FC Chelsea. Freund y Vivell se conocen de su etapa en Salzburgo.

Sin embargo, según tz/Münchner Merkur, la opción de Vivell se ha enfriado. El motivo sería una discrepancia entre Freund y Max Eberl, director ejecutivo deportivo y, nominalmente, su superior. Eberl no estaría convencido de volver a cubrir un puesto clave en el club muniqués con alguien procedente del entorno de RB.

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¿Cómo es la relación entre Eberl y Freund en el FC Bayern?

El propio Eberl también tiene, como es sabido, un pasado en RB. Algo más de un año después de dejar por motivos de salud su puesto de director deportivo del Borussia Mönchengladbach, asumió la dirección deportiva del RB Leipzig, una decisión que le valió numerosas críticas, especialmente entre los aficionados de Gladbach, que en principio le tenían aprecio.

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Sin embargo, Eberl dejó el club de Leipzig apenas un año y medio después, también en medio de cierta polémica. En el Bayern, el puesto de director ejecutivo deportivo estaba vacante desde la salida de Hasan Salihamidzic en mayo de 2023, por lo que Eberl fue relacionado una y otra vez con un traslado a Múnich. Finalmente, a finales de septiembre de 2023 se produjo su separación del RB Leipzig, tras la cual el club habló de la «falta de compromiso» de Eberl.

En marzo de 2024, Eberl se incorporó al FC Bayern como director ejecutivo deportivo. Hasta entonces, Freund, que había llegado a Múnich en el verano de 2023 procedente del RB Salzburgo, había asumido principalmente la planificación de la plantilla.

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En los medios, la relación entre ambos ha sido descrita últimamente como «tensa». El kicker fue especialmente explícito al respecto: en abril de 2026 habló de un «matrimonio forzado» y de varias diferencias entre los dos. Freund, sin embargo, lo desmintió rotundamente.

«Eso también me sorprendió», dijo en una rueda de prensa el verano pasado sobre las informaciones acerca de posibles desavenencias internas. Y subrayó: «Es un placer trabajar juntos. Lo importante es cómo funcionan las cosas internamente, y ahí funcionan muy, muy bien».

Getty Images

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¿Es Max Eberl el gran perjudicado en el FC Bayern por la salida de Schmadtke?

Precisamente porque así es y porque la colaboración entre Eberl, Freund y el entrenador Vincent Kompany está dando muchos frutos en el terreno deportivo, los contratos de Freund y de Eberl, a quien algunos dentro del club miran con cierto recelo, se renovaron hace unos meses.

Con la marcha de Schmadtke, Eberl pierde, en particular, a una persona de confianza. El director ejecutivo deportivo del Bayern habría defendido siempre dentro del club al hijo de su amigo Jörg Schmadtke y conseguido que se prolongara su vinculación hasta el verano de 2027. También fue Eberl quien llevó a Schmadtke a Múnich en octubre de 2024.

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Sin embargo, desde hace meses la continuidad de Schmadtke en el Bayern se veía con mucho recelo dentro del club, por lo que ahora se producirá la separación anticipada a finales de enero de 2027. Incluso circularon rumores de que Schmadtke había filtrado información interna del club muniqués a los medios. El hombre de 37 años, no obstante, rechazó rotundamente al menos esas acusaciones el jueves por la noche en una publicación en LinkedIn.

«Nunca he transmitido información confidencial a los medios. Ni en Múnich ni en ningún otro lugar. Nunca he menospreciado a las personas que estaban a mi cargo», aclaró Schmadtke. «Soy exigente, incluso incómodo cuando se trata de calidad. No soy irrespetuoso. Y nada de lo que se ha escrito tuvo la más mínima relación con mi salida del FC Bayern. No hablo públicamente de asuntos internos. No lo he hecho en ninguno de los clubes en los que he estado y tampoco lo haré ahora».