Derrotó al campeón del Mundial, Maradona... Inglaterra aupó a Scaloni al trono histórico de Argentina

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, se ha convertido en el entrenador más laureado de la Albiceleste en la Copa del Mundo, superando el título logrado con Diego Maradona.

Ahora la Albiceleste se prepara para enfrentar a Inglaterra en el estadio de Atlanta, en las semifinales del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Según Opta, Scaloni ya dirige 14 partidos de Argentina en Copas del Mundo, más que ningún otro seleccionador.

Dirigió siete partidos en Catar 2022 y el duelo contra Inglaterra será su séptimo en la presente edición.

Así iguala a Carlos Bilardo, quien dirigió a la Albiceleste en 14 encuentros durante los Mundiales de 1986 y 1990.

Bilardo llevó a Argentina al título de 1986, con Diego Maradona como estrella, y en 1990 llegó a la final, donde perdió ante Alemania.

Scaloni superará ese récord tras el duelo contra Inglaterra, pues sumará un encuentro más —el decimocuarto—, ya sea en la final contra España o en el partido por el tercer puesto frente a Francia.