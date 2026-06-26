Derrotó a Haaland... El seleccionador de Noruega se une a la lista de los «atrevidos» del Mundial

Ståle Solbakken, seleccionador de Noruega, sorprendió a todos antes del decisivo partido contra Francia. En la tercera jornada del Mundial 2026, el técnico noruego sacudió la alineación con cambios radicales, una decisión arriesgada que enfrenta a los “vikingos” con la historia y con el equipo de Kylian Mbappé, que busca el primer puesto sin miramientos.

Según Opta, es la cuarta vez en la historia que un equipo hace más de diez cambios en un mismo partido del Mundial.

La alineación de Noruega fue:

Portero: Egil Selvik.

Defensa: Leo Ostigard, Fredrik André Bjørkan, Henrik Valsner.

Mediocampo: Patrick Berg, Fredrik Orsen, Christian Thorsvedt y Thilo Asgard.

Delanteros: Andreas Schildrup, Jürgen Strand Larsen y Oscar Bob.

El seleccionador Ståle Solbakken sorprendió al dejar fuera del once a Erling Haaland, delantero del Manchester City.

La audaz decisión del seleccionador Ståle Solbakken situó a Noruega al lado de tres grandes selecciones que ya habían alcanzado esta cifra excepcional; según informó la cadena, Noruega se convirtió en la cuarta selección de la historia del Mundial en realizar más de diez cambios en la alineación titular en un mismo partido de la misma edición del torneo.

Con esta cifra, Noruega se une a un selecto club que inició España en 2006 con 11 cambios ante Arabia Saudí, Bélgica hizo lo propio en 2018 con diez cambios ante Japón, y Brasil repitió la cifra frente a Corea del Sur en 2022.

La decisión llega en un momento clave: Noruega se mide a Francia en la última jornada y necesita ganar para avanzar. Estos cambios reflejan o una gran confianza en el banquillo o una maniobra táctica para frenar el poderío del centro del campo francés liderado por Kylian Mbappé.