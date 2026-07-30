El club Al-Ittihad cerró su concentración en el extranjero, en la ciudad española de Marbella, de la peor manera posible, dentro de sus preparativos para la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El Al-Ittihad disputó este jueves dos partidos amistosos, ante el Real Mallorca y el Málaga españoles, en sus últimas pruebas amistosas en la concentración de Marbella, antes de regresar a la ciudad de Yeda de cara a la nueva temporada.

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, afrontó el primer encuentro ante el Real Mallorca, la mañana de este jueves, con los jugadores suplentes, y el partido terminó con derrota por 2-4.

El joven argentino Mateo Borrell anotó el primer gol del Al-Ittihad en el minuto 15, mientras que el segundo tanto llegó por medio de Adnan Al-Bishri en el minuto 75.

El segundo partido ante el Málaga fue mejor, ya que en él el entrenador alemán se apoyó en la mayoría de los jugadores titulares.

El Al-Ittihad fue quien comenzó marcando, a través de su extremo neerlandés Steven Bergwijn, en el cuarto minuto de partido, antes de que el nigeriano George Ilenikhena añadiera el segundo gol en el minuto 33.

Y a pesar de que la primera mitad terminó con el Al-Ittihad al frente por dos goles a cero, el Málaga reaccionó en la segunda mitad y anotó dos goles por medio de sus jugadores Adrián Niño y Joaquín Muñoz en los minutos 54 y 58 de partido.

De este modo, el Al-Ittihad cerró la concentración en el extranjero con dos victorias, a costa del Orlando Pirates sudafricano por 3-2 y del Las Palmas español por 2-1, antes de la derrota ante el Real Mallorca por 2-4 y el empate con el Málaga por 2-2.

Los "Tigres" regresan a la ciudad de Yeda en las próximas horas, con el fin de disputar la tercera y última fase de la preparación para la nueva temporada.

El primer partido oficial del club saudí en la nueva temporada será ante el club Al-Jazira emiratí, en la eliminatoria clasificatoria para la Liga de Campeones de Asia de la Élite, el próximo 11 de agosto.