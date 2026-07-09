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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Derribó el trono africano y rivalizó con Pelé... Bouadi hace historia en el Mundial

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
A. Bouaddi
Francia
Marruecos
EE. UU.

La estrella de Marruecos brilla en el cielo del Mundial 2026.

El seleccionador marroquí, Mohamed Wahbi, ha anunciado el once titular de los «Leones del Atlas» para los cuartos de final del Mundial 2026 contra Francia, con Ayub Bouadi de nuevo en la alineación.

El técnico mantiene al joven centrocampista, que ya ha brillado en el torneo.

Según Opta, con 18 años y 280 días, es el segundo jugador más joven en disputar unos cuartos de final en la historia del Mundial.

Solo lo supera la leyenda brasileña Pelé, que jugó los cuartos de final del Mundial de 1958 contra Gales con 17 años y 239 días.

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Además, es el primer africano que juega cinco partidos en un Mundial siendo adolescente, lo que muestra la confianza del seleccionador.

Su rendimiento sobresaliente desde el inicio del torneo lo ha convertido en una de las revelaciones del Mundial, pese a ser su debut con la selección en una cita de este nivel.

Su actuación ha llamado la atención de varios clubes europeos, que ya lo consideran objetivo de fichaje para este verano.

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