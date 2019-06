Derlis González dio la cara tras fallar otro penal en la Copa América

El número 10 de Paraguay hizo un gran partido y fue figura ante Brasil pero, como contra Argentina, no pudo convertir desde los doce pasos.

Derlis González no eludió los micrófonos de periodistas que aguardaban la salida de los jugadores de la Albirroja, en la noche de este martes en que los guaraníes fueron eliminados tras la tanda de penales.

El jugador del Santos, quien venía de fallar en el juego de la segunda fecha del Grupo B con la Albiceleste de Lionel Scaloni, remató desviado y la selección dirigida por Eduardo Berizzo se despidió de la .

“Esta vez quise patear fuerte pero, lastimosamente, se me abrió mucho. Pero no me quedo con eso, si me vuelve a tocar lo volveré a hacer, así que hay que seguir”, dijo González a los medios de su país.

Estas declaraciones generaron una buena reacción en algunos de sus colegas, quienes salieron a bancarlo en las redes sociales.

“Tremendo partido de . Te banco a muerte Derlis, para errar un penal hay que tener los huevos para agarrarla y patear”, fue la frase que el uruguayo Alejandro Silva, ex-compañero de González en Olimpia, compartió con sus seguidores.

“Derlis González y Gustavo Gómez, es un orgullo verlos jugar, dando todo por la Albirroja. Nada que reprocharles a todos, jugaron con amor propio, con coraje, lo bueno que recuperaron la identidad del fútbol de Paraguay. Fuerza, la vida continúa”, comentó a su vez el ex-arquero José Luis Chilavert, destacando el trabajo de los dos futbolistas que no pudieron convertir sus penales ante .