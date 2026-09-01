Derksen y Van der Gijp ya ven un carísimo fichaje fallido: «Es malo, realmente malo...»

Johan Derksen, René van der Gijp y Valentijn Driessen han cargado en Vandaag Inside contra los fichajes de Feyenoord Nacho Ferri y Tjark Ernst. Las primeras actuaciones del delantero y el portero con el conjunto de Róterdam no han gustado en absoluto al trío.

En la mesa se menciona el magistral taconazo de Henk Veerman con el FC Volendam ante el FC Dordrecht, tras lo cual Driessen establece de inmediato la comparación con Ferri. «Veerman podría jugar así sin problema en el Feyenoord. Ese chico que está ahora, ese Ferri, no sabe hacer absolutamente nada», afirma el periodista de De Telegraaf.

«Henk Veerman marcará más que Ferri», prosigue Driessen. Cuando Van der Gijp pregunta por la última aparición del delantero como suplente, el juicio de Driessen es demoledor: «El de diez millones. No sabe hacer absolutamente nada, de verdad. Ni siquiera sabe correr».

Ferri llegó este verano procedente del KVC Westerlo por nueve millones de euros, una cifra que aún puede aumentar mediante bonus. El delantero de 21 años ha participado hasta ahora en tres partidos de la Eredivisie con el Feyenoord, siempre como suplente.

Ferri tampoco ha tenido mucho tiempo para mostrarse: jugó diecinueve minutos contra el Sparta Rotterdam, 23 frente al SC Cambuur y diez ante el ADO Den Haag. En esas tres breves apariciones como suplente dejó poca impresión y se quedó sin marcar ni asistir.

Ernst también recibe duras críticas. «Ese portero tampoco es bueno», dice Van der Gijp, a lo que Derksen responde: «Ese portero es realmente malo».

Ernst, de 23 años, fue fichado este verano procedente del Hertha BSC por cinco millones de euros. El guardameta alemán ha sido titular en los cuatro partidos de Feyenoord en la Eredivisie y ha encajado seis goles.

«Tiene lo mismo que le pasa a Drommel», señala Derksen. «Cuando se tira, no cae de lado, sino de barriga. Dos balones a esa esquina izquierda y en las dos ocasiones cae de barriga en la esquina izquierda. Tienes que estirarte».