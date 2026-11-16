Derksen: «Tonterías provincianas. Reiziger no lo hace a propósito»

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Johan Derksen aborda este lunes en Groeten uit Grolloo una cuestión de actualidad sobre la selección neerlandesa sub-21. El seleccionador Michael Reiziger no cuenta ahora con algunos jugadores, algo que causa sorpresa.

Un oyente habitual no entiende por qué Reiziger deja fuera de la selección neerlandesa sub-21 a Ruud Nijstad y Mats Rots. En cambio, el seleccionador sí cuenta con jugadores como Thijmen Blokzijl y varios futbolistas del Ajax, según señala el oyente.

También causa gran sorpresa que Reiziger llegara a ser considerado por un momento como sucesor de Ronald Koeman. Tras el Mundial, la KNVB acabó apostando por Xavi.

«En eso sí estoy de acuerdo. Yo tampoco lo entiendo. Pero Reiziger se ha postulado un poco a sí mismo», comienza Derksen su análisis sobre el seleccionador de la sub-21 neerlandesa.

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«Por lo demás, me parecen tonterías provincianas», prosigue De Snor. «Ese señor seguramente será de Twente. Y los dos jugadores que menciona son grandes talentos. Podrían jugar perfectamente en la selección neerlandesa sub-21».

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«Pero no hay que dar por hecho que, si el seleccionador elige otra convocatoria, lo hace porque no le gusta la gente de Twente y del este del país», le dice Derksen al sorprendido oyente.

Derksen continúa: «Siempre hay unos cuantos clubes con una buena cantera que aportan muchos talentos. El AZ va a la cabeza en ese sentido. Y el Ajax también tendrá siempre algunos jugadores».

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«Pero entiendo perfectamente que este señor defienda a los jugadores que han despuntado en el FC Twente. Eso no significa que el seleccionador lo haga a propósito. No me lo creo en absoluto», afirma Derksen.

La selección neerlandesa sub-21 ganó el viernes 0-3 a Dinamarca en los play-offs y dio así un gran paso hacia una plaza en la Eurocopa. Puede rematar la faena el martes en el partido de casa.