Derksen tiene una opinión muy clara sobre la salida de Van Hooijdonk del NAC Breda

Johan Derksen comenta en «Vandaag Inside» la salida de Pierre van Hooijdonk como asesor técnico del NAC Breda. Para el analista de Grolloo, es lógico que se haya roto la relación entre ambas partes.

Van Hooijdonk explicó su decisión en un comunicado del club: «Tomo esta decisión sabiendo que siempre he actuado según mi conciencia y mi honor en interés del NAC. A pesar de la confianza que siento por parte de la STAK, el Consejo de Supervisión y la dirección, la conmoción y el ambiente me han llevado a concluir que, también ahora, lo mejor es actuar en interés del NAC. Por eso he decidido dejar mi cargo de asesor».

«Se ha puesto fuera de juego. Era de esperar que esto saliera mal», suspira Derksen. «Ese hombre tiene un cargo en el NAC y solo ha velado por los intereses de su hijo».

El NAC se queda sin un céntimo y el hijo, que no sabe nada y ha fracasado en todo, se va a jugar al extranjero con mucho dinero. Es antisocial como empleado del NAC», sentencia Derksen.

«Era inevitable que esto saliera mal. Y él no ha dimitido, simplemente lo han echado. La opinión pública, con todas esas pancartas en el estadio, eso es letal», concluye Derksen.

“Profesionalmente no he tenido nada que ver”, afirmó el domingo en Studio Voetbal. “No me llamó el club donde juega ahora, como se sugirió; no hablé con nadie. Mostré toda la comunicación. Para mí está claro, pero siempre pueden relacionarme porque soy asesor”.»

La semana pasada, Van Hooijdonk criticó a Joost Blaauwhof, periodista de Voetbal International, y publicó una conversación de WhatsApp en X. «Un "periodista" con otros intereses que no son revelar la verdad», ironizó el exdelantero.