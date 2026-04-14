Derksen teme que el entrenador sufra un «colapso nervioso»: «No para de gritar y de insultar»

Johan Derksen critica con claridad el comportamiento de Robin van Persie en la banda. El domingo, en el Feyenoord-NEC (1-1), el técnico se enfureció con el árbitro Serdar Gözübüyük por no expulsar a Philippe Sandler, y ese gesto molesta a «De Snor».

Ayase Ueda quedó solo ante el portero Gonzalo Crettaz, controló bien el balón y fue derribado por Sandler. Gözübüyükt no lo consideró falta, lo que desencadenó la furia de Van Persie, quien protestó airadamente y recibió tarjeta amarilla.

«Van Persie está al borde de un ataque de nervios», opinó Derksen al día siguiente en Vandaag Inside. «No hace más que insultar, gritar y saltar frente al banquillo; ha perdido la perspectiva».

René van der Gijp coincide: «En Inglaterra pasa lo mismo; la presión sobre los técnicos debe ser enorme. Por eso se desbordan. Nadie les dice: siéntate, respira».

«Esa presión te la impones tú mismo; hay que tomar distancia para analizar mejor la situación», añade Valentijn Driessen. «Así quizá puedas hacer algo al respecto y evitar que te arrollen en los últimos minutos».

«Parece una necesidad de demostrar algo. Mira cómo me esfuerzo. Y luego, cuando sale bien una vez, se lo atribuyen al entrenador», concluye el jefe de fútbol de De Telegraaf.