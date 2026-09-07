Johan Derksen considera que el Feyenoord debería haber dejado marchar a Anis Hadj Moussa al Al-Ittihad. La operación por el extremo se frustró porque el club de la Saudi Pro League no quiso presentar una garantía bancaria. Como consecuencia, el Feyenoord deja de ingresar una cantidad de hasta 42,5 millones de euros.

«No creo que puedas retener a un chico así», opina Derksen este lunes en el pódcast Groeten uit Grolloo. «Recibe una oferta única para ganar allí 50 millones en cinco temporadas. Eso aquí es imposible.»

«Y además generas dentro de tu propia plantilla a un jugador descontento y frustrado, que no deja de pensar: ¿por qué me han retenido? No le han retenido porque sea un jugador extraordinario, es un buen extremo derecho. Pero lo hacen para poner a la opinión pública de su lado», analiza Derksen desde la distancia sobre la fallida operación en torno a Hadj Moussa.

Derksen prosigue: «Pero si un director recibiera una oferta de Arabia Saudí, una hora después ya estaría en el avión. Pero a un jugador así sí lo retienen. Y yo creo que no puedes bloquear una mejora de posición para un empleado.»

Su compañero de pódcast Henk Kuipers también cree que el Feyenoord debería haber vendido a Hadj Moussa. «Yo habría guardado ese dinero hasta un fichaje de invierno. Da igual si puedes o no prescindir de ese chico. En invierno llega una nueva ronda de compras. Entonces al menos habrías tenido algo de dinero.»

«Ahora el Feyenoord se escuda en que quería una garantía bancaria», retoma Derksen. «Y en Arabia Saudí creo que ni conocen ese concepto. Allí deben pensar algo así como: siempre pagamos nuestras cuentas. Y sí entiendo que el Feyenoord quiera esa garantía bancaria, porque es algo habitual en los traspasos.»

«Pero tal y como se ha resuelto, eso seguirá cociéndose dentro de ese chico», concluye Derksen su análisis sobre el tan comentado atacante, que por ahora seguirá vistiendo la camiseta del Feyenoord.