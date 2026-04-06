Derksen se muestra muy duro con los aficionados rebeldes y la directiva del PEC Zwolle

Johan Derksen no tiene nada bueno que decir sobre los aficionados del PEC Zwolle, que el domingo provocaron el aplazamiento del inicio del IJsselderby contra el Go Ahead Eagles. La policía antidisturbios desalojó el sector visitante del estadio De Adelaarshorst porque muchos seguidores del PEC llevaban prendas que les cubrían el rostro.

«Me ha molestado muchísimo ese público de Zwolle, que se planta en la grada con el rostro cubierto, como los Blues Brothers. Pero si vienes a un partido con el rostro cubierto, la policía sabe que vienes a armar jaleo», así comienza Derksen el lunes en el podcast Groeten uit Grolloo.

«Si vienes como aficionado del PEC, puedes simplemente mostrar tu rostro. Nadie tiene por qué avergonzarse de ello. Es la enésima indicación de que las personas que acuden a manifestaciones y a los partidos de fútbol con el rostro cubierto solo vienen a armar jaleo. Por eso hay que prohibirlo», señala De Snor a las distintas autoridades.

Su compañero de mesa, Henk Kuipers, señala que a menudo se lleva el rostro cubierto bajo el jersey al estadio. «Y eso no se puede registrar». Derksen añade que el domingo en Deventer «se gestionó bien».

«No hay que dejarse llevar por el argumento de que es un partido importante y tiene que celebrarse. La policía simplemente saca a esa gente de la grada, y listo», dice Derksen refiriéndose al desalojo de la grada visitante en el Adelaarshorst por parte de la policía antidisturbios.

Por último, Derksen no tiene nada bueno que decir sobre la directiva del PEC: «Esas personas están detrás de una valla rezando y suplicando: chicos, no lo hagáis. Y después no dicen ni pío al respecto, y no se meten en el asunto. Pero ¿se puede decir que a este tipo de imbéciles no los llamamos aficionados? No los echamos de menos ni un pelo. Y, por el amor de Dios, que no vuelvan al PEC Zwolle. Porque le dan mala fama al PEC».