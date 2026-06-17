Derksen se muestra muy claro sobre la ausencia de tarjeta roja para Messi

Johan Derksen no comparte la euforia por Lionel Messi, quien abrió el Mundial con un hat-trick. Este aficionado de Drenthe asegura que el argentino debió ser expulsado en el 3-0 ante Argelia.

En la primera parte, Messi impactó de lleno en la pantorrilla de Aïssa Mandi, pero el árbitro Szymon Marciniak no mostró tarjeta ni consultó el VAR.

En el programa «Vandaag Inside Oranje» lo tachó de «tipo mezquino y astuto» y añadió: «Y ya podemos eliminar el VAR. ¿Acaso ese hombre no ha podido ver esto tres veces?»

Van der Gijp añade que «hemos tenido suerte» de ver a Messi jugar tanto tiempo al máximo nivel, pero coincide: «Esto es, sin duda, roja».

Van der Gijp se pone en la piel del árbitro polaco: «Quizá pensó: “No le ha dado tan fuerte”. Eso lo entiendo, pero el resto debe reaccionar».

Derksen espera que Messi, que pronto cumplirá 39 años, vuelva a brillar en este Mundial. «Para Cristiano Ronaldo, creo que eso ya no va a pasar».

Gracias a Messi, la vigente campeona del mundo ha tenido un excelente comienzo en el Mundial. El lunes se enfrentará a Austria, que debutó con una victoria por 3-1 sobre Jordania.