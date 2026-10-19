Johan Derksen contempló atónito este domingo cómo el FC Groningen era goleado en casa por el Ajax (2-5). En opinión de De Snor, un jugador del equipo local quedó especialmente en evidencia, según se desprende de Vandaag Inside.

«Esta mañana leo los periódicos y están entusiasmados con el Ajax. Pero el Groningen ha contribuido mucho a eso. Ha jugado rematadamente mal, como un equipo sin carácter», afirmó Derksen, impactado por la actuación del equipo de Dick Lukkien.

«Y atrás hay un defensa central rubio. Lo consideran un gran talento, pero no sabe hacer nada», criticó Derksen a Thijmen Blokzijl. «Se maneja bastante bien con el balón. Cuando sale conduciéndolo, no lo hace mal».

«Pero no sabe defender, siempre llega tarde y no marca a sus rivales. No entiendo qué talento le ven», añadió el analista de Grolloo, que sigue sin estar convencido de las cualidades del defensa del Groningen.

Blokzijl se mostró bastante crítico tras el partido ante ESPN. «Encajamos dos goles en saques de esquina y fallamos en las transiciones. Simplemente, no estuvimos a la altura», señaló el autocrítico defensa central.

Valentijn Driessen intervino: «También tenemos que dejar de insistir en que ese portero es bueno. Ya hemos visto lo que hay con Vaessen. Está loco, es demasiado bajo y no para balones», afirmó el analista de la Eredivisie, nada impresionado por Etienne Vaessen.

Vaessen detuvo un penalti de Davy Klaassen en la primera parte. Sin embargo, no fue suficiente para evitar la dura derrota del Groningen ante el Ajax. El Trots van het Noorden ocupa por ahora la séptima plaza de la Vriendenloterij Eredivisie.