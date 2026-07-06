La posible designación de Sarina Wiegman como seleccionadora nacional ha sorprendido a Johan Derksen, quien la considera inadecuada para el cargo.

«Me parece ridículo, estúpido e ingenuo», ha declarado Derksen en el programa *Groeten uit Grolloo* sobre la sugerencia de nombrar a Wiegman. «Pero la gente quiere parecer buena y marcar puntos ante el público. Mirad qué emancipado soy».

«Esta señora Wiegman lo está haciendo bien con las chicas, eso no lo voy a negar. Pero nunca ha tenido que lidiar con el fútbol de élite de verdad», señala Derksen como su principal objeción. «Fíjate, las chicas se quedan atrás en cuanto a ritmo, visión de juego, técnica individual y táctica. No tiene ningún sentido».

«Mientras un equipo juvenil de un club amateur medianamente bueno gane al equipo femenino, no debemos sobrevalorar el fútbol femenino en los Países Bajos. Wiegman no puede ponerse en el lugar de quienes trabajan con grandes futbolistas».

Derksen concluye: «Sería irresponsable y ridículo que se convirtiera en seleccionadora de Holanda; sería un insulto a todos los entrenadores. Si ella puede, cualquier técnico de tercera división también».

«Un seleccionador de Holanda debe tener prestigio y haber demostrado su valía como futbolista y como entrenador. Basta ya de tonterías sobre la señora Wiegman», concluye Derksen con su característico tono crítico.

Arne Slot es el principal candidato de la KNVB para suceder a Ronald Koeman, según informó este lunes el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sports, tras su despido del Liverpool.