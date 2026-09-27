Derksen lo confirma: el tertuliano «dañado» no regresará a Vandaag Inside

Johan Derksen confirma este domingo a De Telegraaf que Estavana Polman no regresará como invitada a Vandaag Inside. En un principio, la exbalonmanista iba a sentarse mensualmente en el talk show, pero esos planes han quedado descartados.

René van der Gijp expresó en el pódcast KieftJansenEgmondGijp sus dudas sobre contar mensualmente con Polman. La pareja de Rafael van der Vaart se lo reprochó en la emisión de VI del 28 de agosto, tras lo cual siguió una conversación incómoda.

«Estavana es una chica simpática que llena la pantalla. Pero, si no se habla de su vida con Rafael van der Vaart o de balonmano, tiene poco que contar», se muestra Derksen poco positivo sobre la presencia de Polman. «René dijo el pasado verano en su pódcast que era demasiado floja para nosotros y, por eso, en su primera aparición regular no se sentó a la mesa con demasiada confianza.»

Derksen reconoce que VI debería haber tratado el caso de Polman con más cuidado y que no se puede descartar a alguien tras una sola aparición. «Pero entre tanto ha quedado tan tocada que no es prudente seguir dándole sitio en nuestra mesa.»

Derksen considera especialmente una pena que Polman ya no vaya a aparecer en el popular talk show. «Me parece muy triste y me habría gustado que fuera de otra manera. Se fue de vacaciones con esos señores mayores (Beter laat dan nooit, red.) y lo hizo realmente muy bien.»

«No es que no sirva para nada. Pero con nosotros tienes que poder hablar de muchos temas. Ahí no era fuerte», añade el tertuliano fijo de Grolloo.

El redactor jefe Robbie Bierboom lo confirma a De Telegraaf. «Es cierto que ya no veremos a Estavana Polman en Vandaag inside . Al menos no en ese papel en la mesa; quizá en algún momento vuelva a la barra si hay motivo para ello. Tanto Estavana como los responsables del programa tenían dudas sobre su papel en la mesa. Al final, como programa hemos tomado la decisión de no seguir con ella como invitada en la mesa.»

De Telegraaf ha formulado varias preguntas a Polman sobre su salida de VI. Sin embargo, la nacida en Arnhem no desea responder.