Derksen hace un llamamiento tras la humillación de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Johan Derksen no tiene piedad con Cristiano Ronaldo, quien, con Portugal, empató 1-1 contra el valiente Congo. Según «Vandaag Inside Oranje», ya es hora de que el delantero de 41 años se siente en el banquillo.

«Portugal jugó con diez. No vi ni una jugada buena de Ronaldo, pero el entrenador no se atreve a sustituirlo», dijo al ver que Roberto Martínez lo mantuvo en el campo hasta el final.

«Eso también habla de la personalidad de sus compañeros: deberían decir 'queremos ganar y ganarnos el sueldo', porque ese inútil no hace nada», añadió al final del Portugal-Congo.

«En realidad, esperas que sea él mismo quien tome la decisión», añade su colega René van der Gijp. «Llevas cuatro o cinco años esperando eso. Que él mismo diga: tengo 41 años y ya he pasado mi mejor momento. Pero sí que ha tenido una carrera fantástica».

Derksen centra entonces la atención en Bruno Fernandes, otra estrella de la selección portuguesa. «Es un gran jugador. Pero ¿por qué no les dice a esos chicos: “Ya no se puede seguir con Ronaldo. Esto ya no tiene sentido”?»

Van der Gijp asiente: «Ahora jugáis contra el Congo, pero pronto os tocará Francia y necesitará ayudar en defensa. Ronaldo se quedará a diez metros de su campo y tendrá que recorrer sesenta hasta la portería. Ya no puede».

Derksen ya descarta a Portugal como candidato al título: «Con Ronaldo en el equipo, no. Y el seleccionador es un inepto: ¿no se cambia a quien juega mal?».